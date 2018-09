Ảnh PCX Hybrid giá 90 triệu - phép thử của Honda tại Việt Nam

Yên xe này không quá cao, nhưng bạn vẫn gặp phải đôi chút khó khăn khi chống chân do thân xe hơi lớn. Để so sánh, chiều cao của SHi là 805 mm. Thử nghiệm vận hành với 2 người có cân nặng khoảng 150 kg, xe vẫn vọt lên rất tốt, thậm chí chạy còn êm và ổn định hơn so với đi một người.