Ảnh thực tế iPhone XR - chiếc smartphone thú vị của Apple

Theo Apple, thời lượng sử dụng pin của iPhone XR sẽ lâu hơn 1,5 tiếng so với iPhone 8 Plus. Nếu thông tin này chính xác, có thể kỳ vọng vào một chiếc di động pin trâu từ Apple bởi iPhone 8 Plus trước đây cho thời lượng sử dụng rất tốt.