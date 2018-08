Ánh Viên và hành trình trở thành 'cô gái vàng' của bơi lội Việt Nam

Nhiều điều thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ được tiết lộ trong cuốn sách "From Zero to Hero".

“Ai cũng nói đi Mỹ tập huấn thể thao là sướng. Không phải. Chỉ có đi chơi là sướng. Làm cái gì cũng không sướng. Đặc biệt là tập huấn thể thao. Bảy ngày trong tuần, lịch là như vậy, nếu có thay đổi thì chỉ là xê dịch thời gian một chút thôi. Nhưng làm mãi thì nó sẽ đúng như thế". "Sinh nhật? Hồ bơi. Giáng sinh? Hồ bơi. Tết âm lịch? Hồ bơi. Tết Tây? Hồ bơi. Thời tiết xấu? Hồ bơi. Điểm chung của những người thành công là họ tạo ra thói quen làm những điều mà người không thành công không muốn làm”. “Tất cả các vận động viên bơi nghiêm túc đều như vậy, vì đây là môn thể thao hơn thua nhau tính bằng phần trăm giây. Trong một số môn thể thao, anh có thể trội hơn nếu anh có tài năng thiên bẩm. Nhưng trong bơi thì hiếm". "Anh có thể có tất cả tài năng, cấu tạo cơ thể tuyệt vời, được sinh ra để bơi, nhưng anh không thể đạt mức xuất sắc hay thấp hơn một chút là đạt mức giỏi nếu không chăm chỉ luyện tập”. Nhiều điều thú vị về "Tiểu tiên cá" Ánh Viên sẽ được tiết lộ trong sách. Trên đây là đoạn trích trong cuốn sách Ánh Viên: From Zero to Hero. Cuốn sách gồm 8 chương, biểu trưng cho số HCV Ánh Viên giành được tại SEA Games 2015 và SEA Games 2017. Theo lời tác giả, sách nói về cuộc đời, con đường gian nan của Ánh Viên từ một cô bé được ông nội dạy bơi ở con lạch trước nhà cho đến khi trở thành VĐV bơi xuất sắc nhất của Việt Nam. Cuốn sách cũng sơ lược về bơi lội, vốn là môn thể thao cô đơn nhất thế giới, cũng là môn thể thao đòi hỏi khắt khe nhất thế giới. Đồng thời, nó sơ lược về sự phát triển của phong trào bơi lội Việt Nam từ trước cho đến nay, ở một đất nước “tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”, có hơn 3.000 km bờ biển cùng hàng ngàn sông suối. From Zero to Hero là cuốn sách hiếm hoi về thể thao ở Việt Nam không viết theo kiểu “kỷ yếu ngành” mà đi sâu phân tích vào các khía cạnh huấn luyện, tâm lý, thể lực, dinh dưỡng, những biến cố, bước ngoặt và cả những đồn đại độc địa mà thầy trò Đặng Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ánh Viên phải trải qua trên đường lên đỉnh vinh quang. Không ít lần giữa hai thầy trò có sự căng thẳng đến mức ông Tuấn bức xúc: “Con không nghe thầy, thầy bỏ ngay lập tức, dọn đồ về Việt Nam luôn”. Nhưng họ đã dẹp hết những bất đồng, hợp tác ăn ý để mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam. Lễ ra mắt, giao lưu, ký tặng cuốn sách được tổ chức vào 10h ngày chủ nhật 12/8 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Q1, TPHCM, với sự tham gia của HLV Đặng Anh Tuấn, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, hai đồng tác giả Đinh Hiệp và Đặng Hoàng.