Anthony Bourdain, người ăn bún chả cùng Obama, tự tử ở tuổi 61

Cây viết ẩm thực Anthony Bourdain, người từng ăn bún chả cùng cựu tổng thống Mỹ Obama ở Hà Nội, đã qua đời hôm 8/6 ở tuổi 61. Nguyên nhân cái chết là tự tử.

CNN xác nhận sự ra đi của ông Bourdain hôm 8/6 và cho biết nguyên nhân cái chết là tự tử.

"Với sự đau buồn vô hạn, chúng tôi xác nhận sự ra đi của người bạn và đồng nghiệp của chúng tôi, Anthony Bourdain", CNN nói trong thông cáo.

Ông Bourdain là người dẫn chương trình của series Anthony Bourdain: Parts Unknown, lên sóng CNN từ năm 2013. Chương trình về du lịch và các món ăn với những câu chuyện về văn hóa ẩm thực khắp nơi trên thế giới, đã giành một số giải Emmy cũng như giải Peabody năm 2013.

Anthony Bourdain và Obama ăn bún chả ở Hà Nội vào ngày 23/5/2016. Ảnh: CNN.

"Tình yêu của anh ấy dành cho những chuyến phiêu lưu vĩ đại, những người bạn mới, thức ăn và đồ uống tuyệt vời cùng những câu chuyện ấn tượng về thế giới đã khiến ông ấy trở thành người kể chuyện độc nhất. Tài năng của anh ấy chưa bao giờ thôi làm chúng ta ngạc nhiên và chúng ta sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. Chúng tôi gửi lời cầu chúc và những tâm tư đến con gái và gia đình anh trong thời điểm vô cùng khó khăn này", CNN viết.

Trước khi qua đời, Bourdain đang ở Pháp để làm phần tiếp theo của Parts Unknown. Bạn thân của ông, Eric Ripert, một đầu bếp người Pháp, phát hiện ông bất tỉnh trong phòng khách sạn vào sáng 8/6.

Cây viết ẩm thực được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam khi cùng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama vào năm 2016.

Dành nhiều lời ca ngợi, CNN mô tả ông Bourdain là "bậc thầy" trong công việc của mình, đầu tiên là trong gian bếp và sau đó là trong lĩnh vực truyền thông.

Ông Anthony Bourdain tại Tây Ban Nha tháng 1/2017. Ảnh: CNN.

"Thông qua các chương trình truyền hình cũng như các cuốn sách, ông khám phá thân phận con người, giúp khán giả có suy nghĩ khác về thức ăn, du lịch và chính bản thân họ. Ông ủng hộ các nhóm người bị gạt ra rìa, đấu tranh cho để nhân viên nhà hàng có được điều kiện làm việc an toàn hơn", theo CNN.

Theo New York Times, trong nhiều thập kỷ, ông đã làm việc 13 tiếng một ngày với công việc đầu bếp tại các nhà hàng ở New York và vùng Đông Bắc Mỹ trước khi trở thành bếp trưởng tại nhà hàng Brasserie Les Halles vào những năm 1990. Ông làm việc tại đây trong 8 năm và viết bài báo gửi đến New Yorker về những góc khuất của thế giới nhà hàng và sự dối trá của nó.

Bài báo năm 1999 có tên Đừng ăn trước khi bạn đọc cái này, sau đó được xuất bản thành cuốn sách bán chạy Bí mật nhà bếp: Những cuộc phiêu lưu trong góc khuất ẩm thực. Từ đây, ông Bourdain được mời tham gia các show của Food Network, Travel Channel và cuối cùng là CNN.

Ông Anthony Bourdain vào năm 2000, khi là bếp trưởng nhà hàng Brasserie Les Halles. Ảnh: Shutterstock.

Năm 2013, ông Bourdain và chương trình Parts Unknown được vinh danh tại giải thưởng Peabody vì "khai phá vòm miệng và nhận thức của chúng ta ở những phạm vi như nhau"

"Ông ấy thích châm chọc, chân thật, tò mò, không bao giờ hạ mình, không bao giờ xun xoe", hội đồng giám khảo của giải thưởng nói. "Mọi người mở lòng với ông ấy, tiết lộ với ông nhiều hơn về quê nhà của họ hơn cả những gì mà một phóng viên truyền thống có thể hy vọng ghi nhận được".

Viện Smithsonian, hệ thống bảo tàng và viện nghiên cứu lớn nhất thế giới, từng ca ngợi ông là "ngôi sao nhạc rock nguyên bản" của thế giới ẩm thực, là "Elvis của các đầu bếp trai hư".