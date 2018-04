Áp lực học tập, nam sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử

Nam sinh trường Nguyễn Khuyến (TP.HCM) để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối nên tự tử.

Chiều 11/4, cơ quan chức năng quận Tân Bình đang điều tra vụ một học sinh nam của THCS và THPT Nguyễn Khuyến, phường 13, quận Tân Bình nhảy lầu tử vong.

Cổng trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến.



Nạn nhân được xác định là học sinh nam H.T.C. (16 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), học sinh khối lớp 10 của trường này.

Theo thông tin ban đầu từ công an, sáng 10/4, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức, phường 13, quận Tân Bình, tiếp nhận em H.T.C. do giáo viên trường Nguyễn Khuyến đưa đến cấp cứu. Tuy nhiên em C. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Tân Bình có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai những người liên quan, làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, lúc 5h15 ngày 10/4, trường cho học sinh tập thể dục buổi sáng. Lúc này, 2 thầy giáo của trường phát hiện C. đứng trên mái tôn lầu 4 (dãy phòng học của trường).

Thấy vậy, 2 thầy cố kêu C. quay vào trong đồng thời báo cho một thầy quản lý nội trú của trường để biết. Sau đó, mọi người và một bạn cùng lớp với C. đi lên để trấn an, gọi nam sinh xuống.

Khi lên mái tôn, một học sinh tiến lại gần C. ở khoảng cách 3 m và dùng nhiều khuyên nhưng C. không trả lời, chỉ cười rồi khóc. Sau đó C. bất ngờ lùi lại rồi chạy tới phía trước, lao mình xuống sân trường.

Theo cơ quan công an, trước khi tự tử, C. có để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực trong học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn nam sinh này có điểm số tốt hơn để được học lớp đứng đầu khối 10.

Vụ việc đang được Công an quận Tân Bình tiếp tục làm rõ.