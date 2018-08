Áp thấp có khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới quanh quẩn ở khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng thay đổi hướng di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng 12/8, tâm áp thấp nhiệt đới vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9.

Ngày và đêm nay, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ khoảng 5 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới theo bản tin ngày 12/8. Ảnh: NCHMF.

Đến sáng 13/8, tâm áp thấp ở trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9. Sau đó, áp thấp tiếp tục giữ hướng và tốc độ di chuyển.

Trong ngày 14-15/8, Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (12/8), ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa dông mạnh. Trong cơn dông, lốc xoáy và gió giật mạnh có khả năng xảy ra.