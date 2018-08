Áp thấp xuất hiện ở rìa Biển Đông, miền Trung nóng 38 độ C

Người dân Trung Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, khu vực bắc Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới, gây mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc hôm qua (21/8), hiệu ứng phơn gây nắng nóng diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C. Một số trạm đo ghi nhận nền nhiệt cao như Ba Tơ (Quảng Ngãi), Ba Đồn (Quảng Bình) trên 38 độ C; Con Cuông (Nghệ An) trên 39 độ C...

Hôm qua (21/8), nhiều trạm đo ở khu vực Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt 38-39 độ C. Ảnh: Việt Linh.

Trong ngày hôm nay, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực nói trên, nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Từ ngày mai (23/8), nắng nóng dịu dần ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới.

Trên biển, sáng 22/8, một áp thấp nhiệt đới được hình thành trên rãnh áp thấp đi qua vùng biển bắc Biển Đông. Lúc 7h, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 160 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp ở cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 7.

Diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Áp thấp có hướng di chuyển đông bắc, hướng ra ngoài Biển Đông. Vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông trong ngày và đêm nay (22/8) xuất hiện mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.