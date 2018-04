Apple ra mắt iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ, giá như cũ

Máy bán ra từ ngày 13/4, giá không đổi so với các màu khác: từ 699 USD cho iPhone 8 64 GB và 799 USD cho 8 Plus 64 GB.

Apple vừa chính thức công bố phiên bản iPhone 8, 8 Plus màu đỏ (PRODUCT RED), bán ra vào cuối tuần này. Sản phẩm sở hữu thiết kế vỏ màu đỏ đặc biệt ở mặt sau, kèm viền đen. Những người mong đợi iPhone X màu mới sẽ thất vọng đôi chút khi táo khuyết không đả động gì đến sản phẩm này.

Apple cho hay phiên bản iPhone 8, 8 Plus màu đỏ cho nhận đặt hàng từ hôm nay (10/4) và chính thức có mặt trên kệ hàng vào thứ 6 (10/4).

iPhone 8, 8 Plus có thêm màu mới. Ảnh: Apple.

Năm ngoái, Apple cũng tung iPhone 7, 7 Plus bản màu đỏ đặc biệt vào mùa xuân và dừng bán những model này khi iPhone 8, 8 Plus và iPhone X ra mắt hồi tháng 9. Do đó, có thể iPhone 8, 8 Plus màu đỏ chỉ có mặt trên thị trường trong khoảng nửa năm.

Đây là sản phẩm hợp tác giữa Apple và PRODUCT (RED), một tổ chức đấu tranh chống HIV/AIDS tại châu Phi. Một lượng nhỏ số tiền bán được từ sản phẩm sẽ được dùng từ thiện.

Ngoài sản phẩm, Apple cũng giới thiệu mẫu vỏ bảo vệ cùng tông cho bộ đôi iPhone màu mới.

Đã có khá nhiều chỉ trích dành cho iPhone 7 bản màu đỏ, chủ yếu là vì Apple lựa chọn viền màu trắng với nút Home màu bạc. Năm nay, công ty này quyết định trang bị viền đen cho máy, vỏ màu đỏ với logo Apple màu bạc ở mặt sau.

Ngoài bản màu đỏ mới công bố, iPhone 8 và 8 Plus vẫn có các màu xám, bạc và vàng. Giá bán của 2 model không thay đổi so với màu khác: từ 699 USD cho bản iPhone 8 64 GB, 799 USD cho bản 8 Plus cùng dung lượng.