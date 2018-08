Aretha Franklin: Giọng ca đấu tranh cho quyền phụ nữ ở thập niên 1960

Năm 2014, bà phát hành album Aretha Sings The Great Diva Classics (Aretha hát những ca khúc kinh điển của các diva). Trong đó, bản hit nổi tiếng của Adele là Rolling in the deep qua giọng ca của Franklin đã bị chê là sử dụng kỹ thuật phòng thu quá mức (auto-tune), khiến chất giọng của bà thay đổi. Trước những ý kiến tiêu cực, diva gạo cội giữ im lặng. Chính thái độ này đã khiến khán giả thất vọng về nữ danh ca trong thời gian dài.