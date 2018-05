Ariana Grande hẹn hò tình mới sau khi chia tay Mac Miller

Sau khi chia tay bạn trai diễn viên, giọng ca "No Tears Left to Cry" được cho là đang hạnh phúc bên người yêu mới Pete Davidson.

Theo báo Anh Daily Mail, nữ ca sĩ kiêm nhà sáng tác âm nhạc Ariana Grande đang có quan hệ tình cảm với ngôi sao chương trình truyền hình Saturday Night Live (SNL) Pete Davidson.

"Giọng ca người Mỹ và nam diễn viên chỉ mới bắt đầu quen nhau", nguồn tin của Daily Mail tiết lộ. Grande và Davidson gặp nhau lần đầu khi ghi hình chương trình SNL năm 2016. Cả hai nhiều lần trò chuyện thân mật về sự nghiệp và cuộc sống.

Pete Davidson và Ariana Grande trong chương trình SNL năm 2016.

Trước đó, Davidson xác nhận chia tay bạn gái là diễn viên Cazzie David hồi tuần trước sau gần một năm hẹn hò. Pete Davidson là diễn viên nổi tiếng trong các chương trình truyền hình và loạt phim ăn khách như SNL, Set It Up, Trainwreck, Going Places..

Hồi tháng 4, Ariana Grande và người tình Mac Miller thông báo đã đường ai nấy đi do công việc bận rộn khiến tình cảm nhạt dần. "Mặc dù vậy, họ vẫn xem nhau là những người bạn thân thiết”, tờ TMZ đưa tin.

Giọng ca Side to Side lên tiếng về bạn trai cũ: "Tôi tôn trọng, ngưỡng mộ và biết ơn anh ấy vì đã xuất hiện trong cuộc sống mình. Anh là một trong số những người bạn tốt nhất của tôi trên thế giới".

Ariana Grande và Mac Miller thời còn hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng phát hiện cả hai đã bỏ theo dõi nhau trên Instagram. Thậm chí, những bức ảnh thân mật của họ lúc còn mặn nồng cũng bị xóa đi.

Hôm 20/5, nữ ca sĩ sinh năm 1993 biểu diễn bản hit mới nhất No Tears Left to Cry, mở màn lễ trao giải Billboard Music Award 2018.