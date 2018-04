AS Roma bước ra ánh sáng sau 11 mùa mang phận lót đường

Sau lượt về với Barca trên sân nhà Olimpico, AS Roma tạo nên cơn địa chấn khi xuất sắc thực hiện màn lội ngược dòng ấn tượng trước đối thủ để thẳng tiến đến bán kết.

Quang cảnh CĐV Roma mừng chiến thắng lịch sử CĐV AS Roma có một đêm khó ngủ sau kỳ tích khó tin của đội bóng thân yêu.

Mùa này, AS Roma tiếp tục được dự đấu trường Champions League sau khi có vị trí thứ 2 tại Serie A mùa giải 2016/17. Rơi vào bảng đấu khó khăn với các đối thủ Chelsea, Atletico Madrid và Qarabag, đại diện Italy đã chơi vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ và chiếm lấy vị trí đầu bảng với 11 điểm.

Nhờ điều đó, AS Roma dễ thở để bước vào vòng 1/8 và chỉ phải chạm trán Shakhtar Donetsk. Kết quả là thầy trò HLV Eusebio Di Fracisco dù gặp không ít khó khăn, song vượt qua vật cản đến từ Ukraine để góp mặt ở tứ kết.

Kể từ chiến tích lọt vào chung kết Champions League ở mùa bóng 1984. Suốt 34 năm qua, AS Roma tham dự tổng cộng 12 mùa giải tại đấu trường này. 2017/18 chỉ là lần thứ 3 đội chủ sân Olympico vào đến tứ kết, trước đó phải ôm hận khi gặp đại diện của nước Anh là MU.

Lượt trận đầu tiên ở mùa giải 2016/17, AS Roma thảm bại khi để MU đánh bại với tổng tỷ số không tưởng 8-3, trong đó có trận thua 1-7 trên sân Old Trafford. Tái đấu đối thủ chỉ 1 năm sau đó, AS Roma với Francesco Totti và Daniel De Rossi đang ở đỉnh cao sự nghiệp tiếp tục “phơi áo” 0-3 sau 2 lượt trận.

Vì điều đó, nhiều cổ động viên AS Roma lo ngại viễn cảnh “lót đường” sẽ lần nữa gắn liền với đội bóng của mình khi phải đối đầu Barca tại vòng tứ kết Champions League mùa giải 2017/18. Nhất là khi những năm gần đây, AS Roma từng bị gã khổng lồ xứ Catalan hủy diệt trong những lần gặp nhau. Vòng bảng Champions League mùa giải 2015/16, AS Roma gục ngã trước Barcelona với tỷ số 1-6.

Lượt đi trên sân Nou Camp, AS Roma thất thủ 1-4. Ngay lúc đó, không ai dám tin De Rossi và các đồng đội sẽ có cơ hội để đi tiếp. Thậm chí, trước khi tái đấu với Barca ở trận lượt về, AS Roma có màn chạy đà rất tệ khi bị Fiorentina đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà ở vòng 31 Serie A.

Trong quá khứ, giải đấu Champions League chỉ ghi nhận 2 trường hợp có thể lội ngược dòng khi để đối thủ dẫn trước với cách biệt 3 bàn ở trận lượt đi là Barca và AC Milan. Đối với AS Roma, ngay cả những CĐV giàu trí tưởng tượng nhất của họ cũng không chắc dám nghĩ ra viễn cảnh đó bởi so với 2 đội bóng trên, thầy trò Di Francesco thiếu quá nhiều thứ.

AS Roma chỉ là “gã khổng lồ mang lá gan chuột nhắt” tại Champions League. Điều đó thể hiện rõ qua thành tích trong vòng 11 năm qua. Về mặt đội hình, giữa AS Roma và Barca có sự chênh lệch lớn khi tổng giá trị ước tính của đội bóng Italy chỉ hơn 350 triệu USD. Trong khi, đó là khoản tiền mà Barca chi ra để bổ sung những tân binh cho mùa này.

Điểm tựa duy nhất của AS Roma có chăng chỉ nằm ở yếu tố sân nhà và ngôi sao sáng giá nhất Edin Dzeko. Sân Stadio Olimpico có sức chứa hơn 70.000 cổ động viên và phải hiếm hoi trong mùa này, cả 4 góc khán đài mới được lấp kín.

Chính Dzeko là người mở tỷ số cho AS Roma ở ngay phút thứ 6 để tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ đội nhà. Sau đó, đến lượt De Rossi lên tiếng ở phút 58, giúp cơ hội lội ngược dòng của AS Roma hiện rõ ngay trước mắt. Kostas Manolas khép lại đêm kỳ diệu của AS Roma bằng cú đánh đầu dũng mãnh. AS Roma và Barca hòa nhau với tổng tỷ số 4-4, nhưng đại diện của Italy đi tiếp nhờ hiệu số phụ.

Màn ăn mừng điên cuồng của Manolas khi ghi bàn thắng quyết định cũng chính là tâm trạng chung của thành Rome lúc này. Rất có thể AS Roma sẽ là đại diện cuối cùng của bóng đá Italy có mặt tại bán kết, bởi Juventus đang gặp nhiều khó khăn trước đại diện khác của Tây Ban Nha là Real Madrid.

Chiến tích trước Barca là bước ngoặt vĩ đại của Roma tại đấu trường Champions League. Ít nhất trong hôm nay và những ngày sắp tới, AS Roma sẽ không còn gặp phải những định kiến như một "kẻ lót đường" vĩ đại tại sân chơi đẳng cấp nhất dành cho các câu lạc bộ.