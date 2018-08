Asia Argento: Biểu tượng hay ‘quỷ dữ’ của #MeToo?

Trên thực tế, sau The Heart Is Deceitful Above All Things (2004), Asia Argento và Jimmy Bennett vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thậm chí nhiều lần xưng “mẹ - con” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Argento rốt cuộc đã có hành vi không đứng đắn với chàng trai trẻ. Theo tài liệu của New York Times, cô đã chuốc rượu, rồi ép anh quan hệ tình dục. Minh tinh đã phải rút hầu bao khoảng 380.000 USD để đổi lấy sự im lặng của Bennett, cũng như bản quyền một bức hình chụp chung trên giường của hai người sau khi cuộc gặp gỡ định mệnh năm 2013 kết thúc.