Asia Argento phủ nhận tấn công tình dục bạn diễn 17 tuổi

Nữ diễn viên bác bỏ thông tin tờ New York Times đưa ra về mình và diễn viên Jimmy Bennett. Cô còn cung cấp thông tin bạn trai quá cố mới là người bị Bennett đòi tiền.

Thông tin về phản hồi của Asia Argento được Good Morning America đăng tải hôm 21/8. Bức thư ngỏ do nữ diễn viên viết cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó phủ nhận toàn bộ thông tin cô tấn công tình dục nam diễn viên Jimmy Bennett khi anh 17 tuổi (năm nay là 22).

"Tôi cực lực chối bỏ và chống lai nội dung bài báo trên tờ New York Times", Argento viết, "Tôi vô cùng choáng váng và đau đớn vì phải đọc một bài báo hoàn toàn sai sự thật. Tôi chưa bao giờ có mối quan hệ nhục dục với Bennett".

Về việc trả 380.000 USD cho nam diễn viên để giữ im lặng, cô cũng phủ nhận và đính chính bằng một thông tin mới: người trả tiền cho Jimmy Bennett là Anthony Bourdain, bạn trai cũ của cô kiêm đầu bếp nổi tiếng thế giới vừa tự tử vào tháng 6.

Asia Argento được biết đến với hình tượng dữ dội, nổi loạn. Ảnh: AP.

Ngoài ra, Argento tuyên bố, mối quan hệ giữa cô với Bennett là "bạn bè mà thôi". Ngoài ra, cô còn cho biết thêm thông tin nam diễn viên đã "bất ngờ đưa ra một đòi hỏi quá đáng về tiền bạc đối với tôi". Theo Argento, thời điểm đó, nữ diễn viên đang là người yêu của một đầu bếp giàu có nên Bennett đã tìm cách đòi tiền Bourdain.

"Bennett biết bạn trai tôi, Anthony Bourdain, là người đàn ông có khối tài sản kếch xù và được biết đến như một nhân vật được công chúng yêu mến", cô viết. Theo Argento, để dàn xếp vụ việc, Bourdain đề nghị "giải quyết một cách riêng tư và đó cũng là điều Bennett muốn".

Cô kể thêm: "Anthony sợ sẽ có những thông tin tiêu cực rằng một người như cậu ta, người mà anh ấy cho là một kẻ nguy hiểm, có thể gây ra cho chúng tôi". Sự cảm thông đó đã khiến cả hai phải trả giá, theo cô.

"Anthony tự mình nhận nhiệm vụ giúp đỡ Bennett về kinh tế, với điều kiện rằng chúng tôi không phải chịu thêm bất cứ sự quấy rầy nào trong tương lai", cô khẳng định. Kết lại, cô nói: "Tôi sẽ tập hợp, trong một thời gian ngắn, tất cả những biện pháp bảo vệ bản thân trước cơ quan có thẩm quyền".

Trước đó, tờ New York Times khẳng định Bennett kiếm hàng triệu USD trước khi sự việc xảy ra vào năm 2013, năm anh 17 tuổi. Kể từ đó, thu nhập của anh đã giảm xuống còn 60.000 USD một năm như một kết quả của tình trạng sang chấn tâm lý.

Asia Argento và bạn trai quá cổ Anthony Bourdain tại một lễ trao giải vào năm 2017. Ảnh: Getty Images.

Bennett và Argento gặp nhau lần đầu khi hợp tác trong bộ phim The Heart Is Deceitful Above All Things (2004). Họ vào vai 2 mẹ con và thường xưng hô mẹ con trên mạng xã hội. Họ được cho là tái ngộ vào năm 2013 tại khách sạn Ritz-Carlton ở Marina del Rey, California. Vụ tấn công tình dục được cho là đã xảy ra tại cuộc gặp này.

Trả lời AP hôm 20/8 về bài báo New York Times, luật sư của Bennett cho biết anh cần sự riêng tư trong vòng ít nhất 24 tiếng để suy nghĩ về cách phản hồi.

Trước đó, Asia Argento được coi là một trong những người dẫn đầu phong trào #MeToo tại Mỹ và thế giới, khi cô nằm trong nhóm 13 phụ nữ đầu tiên tố cáo ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein tội quấy rối và tấn công tình dục. Sau khi chính mình cũng bị tố, danh tiếng của Argento bị tổn hại nghiêm trọng.