Audi A6 2019 chốt giá từ 59.000 USD

Về trang bị an toàn, Audi A6 2019 sở hữu công nghệ phát hiện người sang đường và phanh tự động khẩn cấp. Phiên bản Premium Plus và Prestige sở hữu thêm công nghệ cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm sau và hệ thống hỗ trợ khi gặp tai nạn (tự động đóng cửa sổ và thắt chặt dây an toàn khi có dấu hiệu va chạm từ phía sau).