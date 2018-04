‘Avengers: Cuộc chiến Vô cực’: 10 năm chờ đợi, 150 phút hoành tráng

Tác phẩm kỷ niệm 10 năm Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra đời thực sự là bữa đại tiệc mãn nhãn đối với fan của dòng phim siêu anh hùng nói riêng và khán giả điện ảnh nói chung.

Thể loại: Hành động, giả tưởng

Đạo diễn: Joe Russo, Anthony Russo

Diễn viên chính: Josh Brolin, Robert Downey Jr., Chris Evans, Zoe Saldana, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Bradley Cooper…

Zing.vn đánh giá: 8/10

Khi Iron Man - tác phẩm điện ảnh đầu tiên do Marvel Studios tự tay sản xuất - ra đời năm 2008, có lẽ ngay chính nhà sản xuất Kevin Feige cũng không thể ngờ rằng ý tưởng dường như điên rồ về một vũ trụ điện ảnh thống nhất mà mình ấp ủ lại gặt hái thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Sau gần 20 bộ phim đã trình làng, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) nay trở thành đế chế hùng mạnh và độc nhất vô nhị trong lịch sử điện ảnh với doanh thu lên tới gần 15 tỷ USD và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Người hâm mộ giờ không còn mấy xa lạ với các siêu anh hùng như Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Steve Rogers / Captain America (Chris Evans), Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo), Natasha Romanoff / Black Widow (Scarlett Johansson)…

Không chỉ thành công trong việc đưa hàng loạt nhân vật riêng rẽ từ truyện tranh lên màn ảnh rộng, MCU còn hiện thực hóa ước mơ suốt bấy lâu nay của người hâm mộ truyện tranh khắp toàn cầu: tập hợp nhiều siêu anh hùng khác nhau vào chung một bộ phim, với hai tập Avengers lần lượt ra mắt trong 2012 và 2015.

Avengers: Infinity War là phần tiếp theo chính thức của loạt Avengers. Nhưng với một vũ trụ điện ảnh có liên kết nội dung chặt chẽ như MCU, có thể coi bom tấn là phần nối tiếp của toàn bộ số tác phẩm còn lại, với mục tiêu tiếp tục kết nối các siêu anh hùng riêng rẽ vào trong một câu chuyện chung, đồng thời mở ra định hướng mới cho kỷ nguyên tiếp theo.

Trailer chính thức bom tấn 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' Phần tiếp theo của loạt phim "The Avengers" và thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 25/4.

Đặc biệt, bản thân nội dung chính của Avengers: Infinity War thực tế được thai nghén và hé lộ từng bước qua nhiều tác phẩm trước đó thuộc MCU. Thanos (Josh Brolin) - kẻ đứng sau giật dây hàng loạt các ác nhân khác - nay đích thân ra tay sau nhiều lần xuất hiện có phần mơ hồ, nhạt nhòa.

Hắn rắp tâm thu thập đủ các viên Đá Vô cực để hoàn tất một âm mưu đáng sợ. Và đội ngũ siêu anh hùng hùng hậu nay phải đối mặt với nguy cơ lớn chưa từng thấy, có thể khiến số phận của cả vũ trụ thay đổi.

Đối với nhiều khán giả, Avengers: Infinity War còn là thành quả của chặng đường kéo dài suốt một thập kỷ mà Marvel Studios đã dày công xây dựng qua 18 tác phẩm. Bởi vậy, kỳ vọng dành cho bom tấn thực sự khổng lồ, đúng như quy mô của bộ phim.

Nội dung chính của Avengers: Infinity War thực tế rất dễ nắm bắt. Các siêu anh hùng, dù ở Trái đất hay ngoài vũ trụ, nay phải tập hợp để chống lại ác nhân Thanos. Nếu thu thập đủ sáu viên Đá Vô cực, hắn sẽ hoàn thành thứ vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực, có thể xóa sổ một nửa thiên hà chỉ bằng một cái búng tay!

Về tổng thể, Marvel Studios tiếp tục thể hiện thế mạnh trong việc đem đến cho khán giả một câu chuyện đơn giản, rõ ràng, và dễ theo dõi. Việc kết nối trực tiếp đến các tác phẩm trước của MCU giúp bom tấn không mất nhiều thời gian giới thiệu nhân vật hay giải thích hoàn cảnh. Avengers: Infinity War đi thẳng vào xung đột chính ngay từ những phút đầu tiên.

Trong hai tập Avengers trước và cả số bộ phim riêng, nhóm siêu anh hùng luôn chiếm rất nhiều đất diễn. Song, đến Avengers: Infinity War, đội ngũ nhà sản xuất tập trung khai thác tên Thanos và chuyến hành trình thu thập các Viên đá Vô cực của hắn. Đây là bước đi tương đối thông minh, nhất là khi gã “Titan điên” bấy lâu nay còn khá nhạt nhòa.

Đôi lúc, khán giả sẽ không hiểu rốt cuộc ai mới là nhân vật chính của Avengers: Infinity War. Thanos không chỉ được xây dựng qua lời kể của những người từng tiếp xúc với gã hay các đoạn phim hồi tưởng.

Hắn sở hữu một kế hoạch chi tiết đến từng bước để có thể đạt mục đích, và thậm chí tự mình ra tay trong hầu hết tình huống. Hành trình tìm kiếm Đá Vô cực của Thanos rất tỉ mỉ, và còn tỏ ra hấp dẫn hơn cả hành trình chống chọi của các siêu anh hùng.

Do đó, Avengers: Infinity War còngiống như một bộ phim về riêng Thanos, sau suốt quãng thời gian siêu ác nhân phải đứng trong bóng tối.

Với số lượng nhân vật cực kỳ đông đảo tích lũy qua cả một thập kỷ, Avengers: Infinity War từng khiến một bộ phận khán giả lo lắng rằng không biết liệu tác phẩm sẽ xử lý vai trò và đất diễn của từng gương mặt ra sao cho hợp lý. May mắn thay, đội ngũ sản xuất của Marvel Studios đã làm rất tốt công việc của mình.

Bộ phim khéo léo xây dựng nhiều tuyến truyện độc lập, diễn ra ở các bối cảnh khác nhau, trong cùng một khoảng thời gian song song. Mỗi tuyến truyện bao gồm một vài nhân vật nhất định, với mục tiêu cụ thể và đồng nhất. Bản thân Thanos và đám tùy tùng Black Order của hắn thì đóng vai trò kết nối các tuyến truyện riêng biệt ấy.

Điều tài tình là Avengers: Infinity War đã kết nối các tuyến truyện diễn ra ở nhiều bối cảnh khác nhau rất mượt mà và hợp lý. Hầu hết đều diễn ra song song, hoặc nối tiếp nhau về mặt thời gian, nhưng không bị tách biệt mà có tính liên kết, tương hỗ chặt chẽ.

Nhờ các sự kiện xảy ra ở tuyến truyện này, kết cục cho tuyến truyện khác mới xảy ra. Avengers: Infinity War nhờ vậy mà có thể diễn ra liền mạch, đồng thời đảm bảo duy trì đầy đủ đất diễn cho từng nhân vật riêng lẻ.

Ở mỗi tuyến truyện, vai trò của từng nhân vật cũng được phân chia khá cân bằng, hầu như không có ai quá nổi bật hay mờ nhạt. Dĩ nhiên, một số gương mặt "đông fan" như Iron Man, Thor, Captain America, Star-Lord (Chris Pratt), hoặc đóng vai trò quan trọng trong phim như Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) - người nắm giữ Đá Thời gian - có nhiều đất diễn hơn.

Nhưng về cơ bản, Avengers: Infinity Warsluôn đảm bảo rằng mỗi nhân vật đều sắm vai trò riêng, có đóng góp nhất định vào cuộc chiến chung vì sự tồn vong của toàn vũ trụ.

Điểm nhấn tiếp theo không thể không nhắc đến của Avengers: Infinity War chính là phần hành động cực kỳ hoành tráng. Mở đầu phim, khán giả lập tức được chứng kiến sức mạnh kinh hồn của Thanos thông qua một trận đấu tay đôi đầy mạnh mẽ.

Tiếp đó, bộ phim liên tục chiêu đãi khán giả hàng loạt pha hành động hấp dẫn, với đủ mọi phong cách đến từ năng lực đa dạng của nhóm nhân vật khổng lồ.

Captain America, Hulk hay Black Widow và các chiến binh Wakanda đem đến những màn cận chiến tay đôi bạo liệt. Iron Man với công nghệ vượt trội tiếp tục mang lại hỏa lực mạnh mẽ cùng khả năng di chuyển linh hoạt.

Thor với sức mạnh sấm sét hay Doctor Strange với những tuyệt chiêu pháp thuật kỳ ảo thì chiêu đãi người xem nhiều pha hành động hoành tráng, đầy màu sắc, và vô cùng sáng tạo.

Phe phản diện cũng không hề tỏ ra kém cạnh. Thanos với sức mạnh thể chất áp đảo, chưa cần quy tụ đủ Đá Vô cực cũng đủ sức đấu tay đôi với một hoặc nhiều siêu anh hùng cùng lúc. Đến lúc dần hoàn thành mục tiêu, tên “Titan điên” trưng trổ thêm nhiều năng lực siêu phàm, cả về thể chất lẫn ma thuật, đưa khán giả đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

Black Order - bộ tứ tùy tùng của Thanos - có màn trình diễn ở mức chấp nhận được. Trong đó, Ebony Maw (Tom Vaughan-Lawlor) gây ấn tượng ngay từ ban đầu nhờ khả năng điều khiển vật chất, ma thuật đầy uy lực.

Ba nhân vật còn lại thì tỏ ra kém cạnh hơn do chủ yếu chỉ biết dùng tay chân, cơ bắp đơn thuần để giải quyết vấn đề. Chưa kể, sức mạnh của nhóm không mang tính ổn định, và nhiều lúc bị lấn át một cách hơi khó hiểu bởi các siêu anh hùng.

Quy mô chiến trường trong Avengers: Infinity War được mở rộng đáng kể so với các tập trước, với bối cảnh không chỉ tại Trái đất, mà còn vươn ra ngoài vũ trụ.

Binh đoàn quái vật của Thanos do Proxima Midnight (Carrie Coon) và Corvus Glaive (Michael James Shaw) chỉ huy tiến đánh Wakanda hung bạo và đáng sợ hơn nhiều so với bọn Chitauri ở The Avengers, hay đám máy móc của trí tuệ nhân tạo Ultron trong Avengers: Age of Ultron.

Trận chiến tại Wakanda ở cuối phim mang dáng dấp của những trận đại chiến kinh điển trong loạt The Lord of the Rings, dù thời lượng còn hơi ngắn. Dẫu vậy, đây có thể được coi là làn gió mới đối với mảng hành động của MCU, và là tiền đề tốt chocác tập phim tiếp theo thuộc vũ trụ điện ảnh phát triển.

Nếu như từng trầm trồ trước không gian rực rỡ ở Guardians of the Galaxy hay Wakanda độc đáo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong Black Panther, thì khán giả nay tiếp tục có cơ hội trải nghiệm nhiều bối cảnh mới thông qua Avengers: Infinity War.

Hàng loạt hành tinh, địa điểm mới xuất hiện với phần hình ảnh kỳ ảo, đẹp mắt. Mỗi bối cảnh đều rất chi tiết, để lại ấn tượng riêng nhất định, chứ không hề tỏ ra đơn điệu, qua loa.

Đạo diễn hình ảnh của Avengers: Infinity War cũng xử lý khá tốt phần hình ảnh trong các trường đoạn hành động, đặc biệt là những đoạn đòi hỏi nhiều hiệu ứng kỹ xảo. Tuy nhiên, một số pha cận chiến còn lạm dụng góc quay cận và thủ thuật rung lắc máy, khiến phần hành động chưa đủ rõ nét.

Trái ngược lại, mảng âm nhạc của bom tấn không để lại dấu ấn nào đặc biệt, nếu so với Thor: Ragnarok (2017) hay Black Panther trong thời gian gần đây. Nhà soạn nhạc Alan Silvestri chủ yếu sử dụng lại các giai điệu cũ, chỉ cách tân chúng đôi chút, và chưa tạo nên sự hỗ trợ cần thiết cho một số trường đoạn quan trọng.

Làm rất tốt về nhiều mặt, nhưng Avengers: Infinity War vẫn để lại một vài tiếc nuối. Bộ phim chứa đựng quá đông nhân vật với nhiều tuyến truyện khác nhau, khiến thời lượng bị đẩy lên khá cao.

Vấn đề nằm ở chỗ anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo đã quá tham lam trong việc nhồi nhét các phân cảnh hành động, khiến bộ phim duy trì tiết tấu nhanh, gấp gáp từ đầu đến cuối mà gần như không có chút thời gian nghỉ nào.

Với thời lượng lên tới gần 150 phút, số lượng nhân vật và sự kiện khổng lồ, cũng như các cảnh hành động diễn ra gần như liên tục với cường độ cao, Avengers: Infinity War dễ khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi khi về cuối.

Quá nhiều trường đoạn hành động kịch tính từ đầu đến cuối còn khiến tiết tấu bộ phim thiếu đi cao trào, điểm nhấn cảm xúc cần thiết. Khán giả cứ thế theo dõi tác phẩm, nhưng khó lòng biết rõ liệu phim đã sắp sửa kết thúc hay chưa, hay mình lại chuẩn bị bị ném vào một trận chiến mới trong thế bị động.

Bên cạnh đó, cái kết của Avengers: Infinity War hẳn gây ra không ít tranh cãi, nhất là sau những gì mà đoàn làm phim chia sẻ trước giờ bom tấn ra rạp. Có người cảm thấy thích thú, háo hức chờ đợi Avengers 4; nhưng cũng sẽ có một bộ phận khán giả cảm thấy chưa thuyết phục về điều vừa xảy ra.

Hoành tráng và mãn nhãn, Avengers: Infinity War chắc chắn là tác phẩm không thể bỏ qua, nhất là đối với những ai đã đồng hành cùng MCU trong suốt một thập kỷ qua. Tuy còn để lại đôi chút tiếc nuối, đây vẫn là tiền đề tuyệt vời để Marvel Studios tiếp tục mở rộng vũ trụ điện ảnh của họ, khai thác thêm chất liệu mới nhằm tránh sự lặp lại nhàm chán.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.