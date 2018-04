‘Avengers: Cuộc chiến Vô cực’: Thu bao nhiêu tiền mới là đủ?

Disney đã bỏ ra tới 300-400 triệu USD để sản xuất “Avengers: Infinity War”. Họ sẽ thắng lớn tại phòng vé, nhưng lớn đến chừng nào thì hiện vẫn là một dấu hỏi.

Trailer chính thức bom tấn 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' Phần tiếp theo của loạt phim "The Avengers" và thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 25/4.

Được quảng cáo là bom tấn mất 10 năm để thực hiện kể từ Iron Man (2008), Avengers: Infinity War đã, đang và sẽ là câu chuyện điện ảnh được bàn tán nhiều trong năm nay.

Disney và Marvel Studios quy tụ gần như đầy đủ nhân vật của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) cho cuộc chiến sống còn khi tên Thanos (Josh Brolin) rắp tâm hoàn thành thứ vũ khí hủy diệt Găng tay Vô cực. Kinh phí sản xuất của bộ phim rơi vào khoảng 300-400 triệu USD, tức lớn thứ hai trong lịch sử điện ảnh.

Nhìn lại trường hợp Avengers: Age of Ultron (2015)

Không có bộ phim nào có thể cản bước Avengers: Infinity War tại rạp chiếu phim trong cuối tuần này. Nhưng cần nhớ rằng tập trước - Avengers: Age of Ultron (2015) - là một tác phẩm không có nhiều điều để nhớ của MCU.

Sau khi The Avengers (2012) thu 207 triệu USD nội địa trong tuần mở màn, tới Age of Ultron, con số rơi xuống “chỉ còn” 191 triệu USD. Khi ấy, không ít người đã nhanh nhảu tiên đoán về sự đi xuống của dòng phim siêu anh hùng tại phòng vé.

459 triệu USD nội địa và 1,4 tỷ USD toàn cầu là điều mà Avengers: Age of Ultron làm được hồi mùa hè 2015.

Tuy nhiên, trong ba năm qua, Marvel Studios đã chứng minh điều ngược lại nhờ Captain America (Chris Evans), Spider-Man (Tom Holland), và mới nhất là Black Panther (Chadwick Boseman). Chưa kể, cả nhóm Vệ binh dải ngân hà lẫn Thor (Chris Hemsworth) cũng tiếp tục cho thấy sức hút đối với khán giả đại chúng.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Avengers: Infinity War chỉ đạt thành tích ra quân tại Bắc Mỹ như Avengers: Age of Ultron, bom tấn vẫn có thể kết thúc quá trình trình chiếu với tối thiểu 400 triệu USD nội địa. Hai cái tên hiếm hoi đủ sức thách thức cột mốc đó trong mùa hè năm nay là The Incredibles 2 của chính Disney, và Jurassic World: Fallen Kingdom của Universal.

Chỉ khi giới phê bình quay lưng với Avengers: Infinity War - một điều rất khó xảy ra khi báo chí vẫn hết lòng ủng hộ MCU trong suốt quãng thời gian qua, bom tấn có lẽ cũng ít khả năng lâm nguy.

Tương lai tươi sáng

Phần đông giới quan sát cho rằng Avengers: Infinity War dự kiến thu ít nhất 200 triệu USD nội địa trong tuần ra mắt. Đây được cho là tác phẩm hiếm hoi được các chuyên gia nghiên cứu phòng vé đặt cho kỳ vọng lớn và chắc chắn đến như vậy.

Trong số năm phim từng mở màn trên 200 triệu USD tại Bắc Mỹ, chỉ Star Wars: The Force Awakens (2015) và Star Wars: The Last Jedi (2017) là giữ thế chắc chắn trước giờ ra rạp. Lần lượt The Avengers (2012), Jurassic World (2015) và Black Panther (2018) đều là các trường hợp gây ra ít nhiều bất ngờ.

Star Wars: The Last Jedi là cái tên mới nhất đạt thành tích vượt trội khi ra quân ở mức 220 triệu USD, và khép lại quá trình trình chiếu với 621 triệu USD nội địa. Tốc độ kiếm tiền của bom tấn là 2,82.

Chỉ cần hiệu ứng truyền miệng tích cực, Avengers: Infinity War hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục của Star Wars: The Force Awakens (2015).

Nếu Avengers: Infinity War đạt tốc độ tương tự, bom tấn có thể cán mốc ở mức 564 triệu USD nội địa. Tuy nhiên, The Last Jedi là tác phẩm gây ra không ít tranh cãi về mặt nội dung sau khi ra mắt, và bị chính các fan ruột của Chiến tranh giữa các vì sao chỉ trích.

Giả sử phần tiếp theo của Avengers đạt hiệu ứng truyền miệng tích cực, tốc độ kiếm tiền của bom tấn có thể lên tới 3 (như The Avengers), hay thậm chí 3,77 (như The Force Awakens). Ngoài ra, Disney và Marvel Studios còn hy vọng rằng một bộ phận khán giả sẽ xem Infinity War ít nhất hai lần, một với định dạng thường và một với định dạng IMAX.

Đến nay, thành tích lớn nhất tại thị trường Bắc Mỹ vẫn thuộc về Star Wars: The Force Awakens với 936,6 triệu USD. Đây thực tế là con số không dễ để vượt qua, nhưng nhóm lạc quan hiện cho rằng Avengers: Infinity War, nếu hội tụ đủ yếu tố cần thiết, sẽ có thể cán đích ở mức 945 triệu USD nội địa!

Chẳng có đối thủ mạnh ngáng đường

Trên thực tế, dự đoán lạc quan ấy không phải không có cơ sở. Disney và Marvel Studios quyết định chiếu sớm Avengers: Infinity War trên toàn cầu từ 25/4, thay vì phải đến 4/5 mới tung ra bom tấn tại Bắc Mỹ. Gần như chắc chắn, phim chuẩn bị phá kỷ lục ra mắt toàn cầu của Fast & Furious 8 với 542 triệu USD hồi 2017.

Trở lại The Avengers, phim hưởng lợi khi các tác phẩm “đinh” phát hành xung quanh nó như Dark Shadows (2012) hay Battleship (2012) đều trở thành “bom xịt”. Age of Ultron thì gặp đôi chút khó khăn với Pitch Perfect (2015) và Mad Max: Fury Road (2015).

Hay một tác phẩm ăn khách khác của MCU là Iron Man 3 (2013) còn phải đối diện với nhiều thách thức hơn thế: The Great Gatsby, Star Trek into Darkness, Fast & Furious 6 và The Hangover 3.

Bom tấn có ít nhất ba tuần để tối đa mức doanh thu tại phòng vé.

Avengers: Infinity War thì sao? Rampage của Dwayne “The Rock” Johnson không được lòng khán giả quê nhà, và chủ yếu gặt hái thành công từ bên ngoài khu vực Bắc Mỹ.

Phim kinh dị A Quiet Place đã ra rạp được ba tuần lễ. Và đối thủ tiềm năng nhất - Deadpool 2 của Fox - thì phải tới 18/5 mới chính thức ra rạp. Như vậy, Avengers: Infinity War có đến ít nhất ba tuần để thu bộn mà không bị cái tên nào khác ngáng đường.

Ban đầu, hai phần tiếp theo của Avengers lần lượt mang tên Infinity War - Part 1 và Part 2 (2019). Tuy nhiên, khi hai anh em đạo diễn Joe và Anthony Russo bắt tay thực hiện bộ phim, họ quyết định đổi tên khi cho rằng tựa đề cũ không phản ánh đúng tinh thần tác phẩm.

Đó là cách lý giải của họ, nhất là khi chiêu bài “bẻ đôi” tập cuối mà Harry Potter and the Deathly Hallows khởi xướng đã trở nên lỗi mốt. Nhưng cuộc chiến với Thanos hẳn vô cùng phức tạp, và khán giả nên mong chờ một cái kết mở, dẫn dụ tới Avengers 4 (vẫn đang giấu tên chính thức) vào mùa hè năm sau.

Ngoại trừ điều gây nghi ngờ ấy, mọi thứ nay đều đang ủng hộ Thanos và các siêu anh hùng nhà Marvel. Cột mốc 1 tỷ USD là mục tiêu mà Avengers: Infinity War buộc và sẽ làm được. Nhưng thành tích cuối cùng của bộ phim vẫn là điều đáng để công chúng chờ đợi.

Avengers: Infinity War chính thức khởi chiếu từ 25/4.