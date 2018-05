‘Avengers: Infinity War’ đã rất gần cột mốc 2 tỷ USD

Bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios nhiều khả năng cán mốc doanh thu 2 tỷ USD toàn cầu. Tuy nhiên, việc bắt kịp “Titanic” (1997) vẫn là điều rất khó khăn.

Trailer chính thức bom tấn 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' Phần tiếp theo của loạt phim "The Avengers" và thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 25/4.

Bất chấp sự có mặt của Deadpool 2 từ 18/5, cuối tuần qua, Avengers: Infinity War thu thêm 28,7 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ. Thành tích chỉ giảm 53% so với tuần trình chiếu trước đó. Sau 24 ngày, doanh thu nội địa của bộ phim hiện là 595 triệu USD.

Không khó để Avengers: Infinity War đạt mức 600 triệu USD nội địa trong tuần này. Và đây mới là tác phẩm thứ 8 làm được điều đó, sau Titanic (1997), Avatar (2009), The Avengers (2012), Jurassic World (2015), Star Wars: The Force Awakens (2015), Star Wars: The Last Jedi (2017) và Black Panther (2018).

Tại riêng Bắc Mỹ, Avengers: Infinity War nay đang đuổi theo... Black Panther. Ảnh: Disney.

Avengers: Infinity War gần như không có cơ hội phá kỷ lục 936,6 triệu USD nội địa của Star Wars: The Force Awakens, hay thậm chí là 760 triệu USD của Avatar.

Điều đáng chờ đợi là liệu toàn bộ nhóm siêu anh hùng có thể vượt qua thành tích hơn 697 triệu USD mà một mình siêu anh hùng Báo Đen (Chadwick Boseman) làm được hay không.

Theo giới quan sát phòng vé, cơ hội đó thực tế cũng không cao. Tạp chí Variety dự đoán Avengers: Infinity War có thể dừng lại ở mức 655 triệu USD, tức còn kém Titanic một chút khi bom tấn của James Cameron từng thu tới 659 triệu USD nội địa.

Bom tấn siêu anh hùng đã thu hơn 300 triệu USD tại riêng Trung Quốc. Ảnh: Disney.

Mọi chuyện bên ngoài khu vực Bắc Mỹ của bom tấn siêu anh hùng vẫn đang rất sáng sủa khi bộ phim thu thêm 84,4 triệu USD quốc tế cuối tuần qua. Trong đó, 53,7 triệu USD đến từ riêng thị trường Trung Quốc.

Thành tích kể trên tuy có giảm tới 75% so với tuần trình chiếu, nhưng chỉ sau 10 ngày, quốc gia tỷ dân đã đóng góp cho Avengers: Infinity War tới 302 triệu USD.

Con số này hiện chỉ kém Transformers: Age of Extinction (320 triệu USD, 2014), Fast & Furious 7 (391 triệu USD, 2015) và Fast & Furious 8 (392 triệu USD, 2017) trong danh sách các phim quốc tế từng trình chiếu tại Trung Quốc.

Với 1,218 tỷ USD tại các thị trường quốc tế, Avengers: Infinity War nay còn thua Titanic (1,5 tỷ USD) và Avatar (2 tỷ USD) khi chinh chiến ngoài Bắc Mỹ.

Và với tổng cộng 1,814 tỷ USD toàn cầu, phim tạm thời đứng sau Star Wars: The Force Awakens (2,06 tỷ USD), Titanic (2,1 tỷ USD) và Avatar (2,78 tỷ USD).

2 tỷ USD hoàn toàn nằm trong tầm tay Avengers: Infinity War với tốc độ kiếm tiền hiện tại. Nhưng để vượt qua Titanic là điều thực sự khó khăn, bởi hàng loạt bom tấn chuẩn bị đổ bộ tới các rạp chiếu phim như Solo: A Star Wars Story, Ocean’s 8, Incredibles 2…

Cũng thật oái oăm khi Solo - một “đứa con” khác của Disney - lại là cái tên cản đường Avengers: Infinity War vào lúc này.