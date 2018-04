‘Avengers: Infinity War’ không kể nhiều về nguồn gốc của Thanos

Đạo diễn bom tấn “Avengers: Infinity War” tiết lộ họ đã phải cắt đáng kể câu chuyện về nguồn gốc của siêu ác nhân Thanos do giới hạn thời gian của bộ phim.

Trailer chính thức bom tấn 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' Phần tiếp theo của loạt phim "The Avengers" và thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 25/4.

Theo Movie Web, trong nhiều tháng qua các fan của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đã rất kỳ vọng Infinity War cung cấp một câu chuyện chỉnh tề về Thanos, siêu ác nhân muốn hủy diệt 50% sự sống trong vũ trụ. Tuy nhiên, mới đây anh em đạo diễn Russo thừa nhận họ đã phải cắt phần lớn các cảnh về nguồn gốc của Thanos.

“Chúng tôi đã tính đến chuyện đưa lịch sử của Thanos vào phim, nhưng cuối cùng thì cho rằng nó không thực sự cần thiết. Dù vậy, Infinity War vẫn được kể từ góc nhìn của Thanos”, đạo diễn Anthony Russo cho biết.

Giới chuyên môn nhận định đây là bước đi hợp lý bởi Infinity War tập hợp quá nhiều siêu anh hùng, bao gồm biệt đội Avengers và nhóm Guardians of the Galaxy. Phần lớn trong số họ sẽ có những khoảnh khắc riêng, câu chuyện riêng. Do đó, kể hoàn chỉnh lịch sử của Thanos sẽ khiến phim trở nên quá dài dòng.

Câu chuyện quá khứ của Thanos sẽ không được thể hiện nhiều trong Infinity War. Ảnh: Marvel.

Dù vậy, mới đây nam diễn viên Josh Brolin, người thủ vai Thanos, đã cung cấp một số thông tin về siêu ác nhân này, nhìn chung là không quá khác biệt so với nguyên tác truyện tranh. “Thanos sinh ra ở hành tinh Titan, nhưng hắn bị dị dạng bẩm sinh. Hắn là một kẻ quái đản, bị gạt ra bên lề. Điều đó dẫn đến sự điên rồ của hắn”, Brolin mô tả.

Brolin cũng nhấn mạnh Thanos là kẻ cực kỳ thông minh. Trong truyện tranh Marvel, Thanos vì yêu Tử thần nên muốn hủy diệt 50% sự sống trong vũ trụ để chứng minh tình yêu đó. Do đó, hắn quyết tìm đủ 6 Đá Vô cực để gắn vào Găng tay Vô cực. Với thứ vũ khí quyền năng này, hắn đủ sức làm điều đó.

Avengers: Infinity War sẽ ra mắt khán giả thế giới vào ngày 27/4 tới. Khảo sát của Fandango cho thấy bom tấn Marvel là bộ phim được khán giả mong chờ nhất trong năm 2018. Ước tính Infinity War sẽ đạt doanh thu 200-235 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong 3 ngày đầu công chiếu.