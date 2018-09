'Avengers: Infinity War' vượt mặt doanh thu 'Titanic' ở Mỹ

Không chỉ riêng "Black Panther", bom tấn "Avengers: Infinity War" cũng chính thức vượt mặt kiệt tác của đạo diễn James Cameron tại doanh thu phòng vé nội địa Mỹ.

Mới đây theo nguồn tin tờ Screen Rant, Avengers: Infinity War đã chính thức ngừng chiếu tại tất cả rạp ở thị trường Bắc Mỹ từ ngày 13/9. Trong sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Marvel Studios và hình thành Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), Infinity War đã được công chiếu trở lại.

Điều đặc biệt là bom tấn siêu anh hùng của Marvel Studios cũng đã vượt qua Titanic tại phòng vé nội địa để trở thành tác phẩm có doanh thu cao đứng thứ 4 lịch sử Bắc Mỹ.

Hiện tại, Avengers: Infinity War với 678,8 triệu USD chỉ xếp sau Star Wars: The Force Awaken (936,7 triệu USD), Avatar (760,5 triệu USD) và Black Panther (700 triệu USD). Trước năm 2018, Titanic vẫn giữ vị trí thứ 3 tại phòng vé Bắc Mỹ với 659 triệu USD.

Tại riêng Bắc Mỹ, Avengers: Infinity War đã vượt mặt Titanic.

Với hơn 2,04 tỷ USD trên toàn thế giới, đây tạm thời là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất 2018, và khó có bộ phim nào từ nay tới cuối năm có thể vượt qua các siêu anh hùng nhà Marvel. Con số này cũng giúp bộ phim vươn lên vị trí thứ 3 trong dánh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, nếu tính riêng Bắc Mỹ, Black Panther vẫn nhỉnh hơn Avengers: Infinity War tại nội địa. Trước đó, nhiều người kỳ vọng phim về nhóm siêu anh hùng có thể vượt qua thành tích hơn 697 triệu USD mà một mình siêu anh hùng Báo Đen (Chadwick Boseman) kiếm được.

Không khó để Avengers: Infinity War đạt mức trên 600 triệu USD nội địa trở thành tác phẩm thứ 8 làm được điều đó, sau Titanic (1997), Avatar (2009), The Avengers (2012), Jurassic World (2015), Star Wars: The Force Awakens (2015), Star Wars: The Last Jedi (2017) và Black Panther (2018).

Avengers: Infinity War là bộ phim thứ 3 có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Trong 10 năm qua, MCU đã trở thành thương hiệu nhượng quyền thương mại lớn nhất trong lịch sử điện ảnh với tổng tài sản lên đến hơn 15 tỷ USD.

Ngay cả những bộ phim kém tiếng hơn như Guardians of the Galaxy hay Ant-Man cũng đều trở thành cú hích phòng vé và thu về con số khả quan, không dưới 600 triệu USD.

Với thành công mạnh mẽ từ Infinity War, nhiều khán giả trông chờ được nhìn thấy cú nổ còn hoành tráng hơn nữa của Avengers 4, bộ phim khép lại Giai đoạn 3 của MCU trong năm sau. Thực tế rất hiếm khi phần tiếp theo của một bộ phim phá kỷ lục của phần tiền nhiệm. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người dẫn dắt Marvel Studios - chủ tịch Kevin Feige, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.