Avicii: Khi âm nhạc giàu cảm hứng sống nhưng báo trước cái chết

Những câu hát của Avicii trong"Wake Me Up", "Hey Brother" và "The Nights" khiến người nghe thêm trân trọng cuộc sống, nhưng cũng có dự cảm về một tuổi trẻ rực rỡ và ngắn ngủi.

Avicii được gọi là "hải đăng của sáng tạo và cảm hứng sống tích cực", với thứ âm nhạc tô đậm một thông điệp xuyên suốt: hãy sống rực rỡ, hãy tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ, hãy để lại sau lưng một cuộc đời đáng nhớ.

Nhưng, sau khi DJ kiêm nhà sản xuất người Thụy Điển qua đời ở tuổi 28, người hâm mộ lật lại những ca khúc cũ của anh và nhận ra trong đó những thông điệp ngầm về cái chết, sự kết thúc, lụi tàn, cô độc.

Suy cho cùng, sự sống và cái chết là hai mặt của cùng một câu hát.

Tuổi trẻ với Avicii đã trở thành mãi mãi, đúng như lời ước của anh trong ca khúc Wake Me Up. Ảnh: Billboard.

"Ước gì tuổi trẻ này là mãi mãi"

Wake Me Up, siêu hit đầu tiên của Avicii, mang những tầng lớp ý nghĩa dày quyến rũ người nghe khám phá. Đây chính là ca khúc được nghe lại nhiều nhất vào ngày đầu tiên sau khi Avicii qua đời, tăng 22 triệu lượt xem qua YouTube.

Vì nhiều người tin rằng Wake Me Up cho họ một cánh cửa hé mở vào tâm hồn của người nghệ sĩ bên trong Avicii, con người vẫn luôn là một bí mật đối với thế giới. Ca khúc mang chút hơi hướng Nhà giả kim, cuốn sách được cho là "bán chạy nhất thế giới chỉ sau Kinh Thánh", ở những lời văn mơ hồ nhưng đều khiến người trẻ trên thế giới đồng cảm.

Avicii ra đi ở tuổi 28 nên ước vọng "mãi mãi thanh xuân" trong ca khúc "Wake Me Up" coi như đã thành hiện thực.

Wake Me Up mô tả một Avicii còn trẻ, thực sự trẻ vì anh cùng hai cộng sự viết nên ca khúc khi mới 24 tuổi vào năm 2013. Một người trẻ bước chân vào cuộc đời và băn khoăn. Đây là ca từ của Wake Me Up, được đóng góp bởi ca sĩ nhạc soul Aloe Blacc:

"Xuyên qua những màn đêm, với trái tim đập rộn trong lồng ngực, tôi không biết hành trình này bao giờ ngừng lại, nhưng tôi biết điểm khởi đầu. Người ta nói tôi quá trẻ để hiểu cuộc đời này. Họ nói tôi chỉ chìm trong mơ mộng. Nhưng đời sẽ tuột đi mất nếu tôi chỉ nhắm mắt quay lưng".

"Vậy nên hãy đánh thức tôi khi (giấc mơ này) đã qua. Khi tôi già hơn và thêm phần thông thái. Còn từ giờ đến đó tôi đi tìm chính mình. Và không biết hóa ra mình lạc lối".

Wake Me Up - Avicii Chỉ sau một đêm, "Wake Me Up" đã tăng 22 triệu lượt xem trên youtube, đưa MV cán mốc hơn 1,5 tỉ lượt view.

Nhìn vào ca từ, hơi khó đoán nhân vật trong bài đề nghị được "đánh thức" khỏi cái gì, nhưng mọi chuyện dễ hiểu hơn khi Aloe Blacc kể về cảm hứng cho ca từ bài hát nảy ra trong đầu anh: "Cuộc đời tôi là một giấc mơ. Hãy đánh thức tôi khi nó đã qua".

Giấc mơ hay cuộc đời, với Avicii, bây giờ cũng đã qua.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng phát hiện ra hai câu hát đáng chú ý khác trong Wake Me Up, đó là "Ước gì tuổi trẻ này là mãi mãi" và "Tôi cố mang trên mình sức nặng của thế gian".

Đối chiếu với hiện tại, Avicii đã ra đi ở tuổi 28 nên ước vọng "mãi mãi thanh xuân" của anh coi như đã thành hiện thực. Và sau khi tìm hiểu về những tháng ngày ngắn ngủi của anh, công chúng hiểu rằng người nghệ sĩ ấy thực sự đã "mang trên mình sức nặng của thế gian": của khao khát sáng tạo, của nỗi sợ sân khấu, của thói uống rượu không kiểm soát và những căn bệnh đau đớn đi kèm với nó.

Hẳn nhiên, ca từ trong những bài hát không nhất thiết nói về chính người nghệ sĩ làm ra nó, nhưng sau cái chết của Avicii, dường như mọi lời hát đều khiến người hâm mộ liên tưởng. Như một lẽ tự nhiên, trong cộng đồng fan Avicii và fan nhạc EDM thế giới, hình thành nên cảm giác "ám ảnh và đau xót" khi nghe lại nhạc của anh.

Những lời ca gói gọn cả sự sống và cái chết

Album đầu tay True (2013) của Avicii có nhiều hit như Wake Me Up, You Make Me, Hey Brother, Addicted to You, Lay Me Down... Ca khúc mà nam DJ yêu thích nhất không phải Wake Me Up (cũng là hit lớn nhất trong sự nghiệp anh) mà là Hey Brother, ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian Bắc Âu - bản sắc của âm nhạc Avicii.

"Không có lý nào một giai điệu tuyệt vời lại không có được ca từ tuyệt vời" - DJ, nhà sản xuất Avicii

Được dành tặng cho những người anh em, những người chị em và mọi phần của nhân loại, nhưng Hey Brother lại có ca từ khó hiểu hơn so với Wake Me Up. MV của bài hát hé lộ một phần ý nghĩa: một cậu bé lớn lên trong thời chiến, có người anh trai thân thiết sau này vào quân ngũ và tử trận.

Hey Brother - Avicii Ca khúc và MV xúc động về tình anh em son sắt của DJ kiêm nhà sản xuất quá cố.

MV đảo qua lại giữa các mốc thời gian, dễ khiến người xem thấy khó hiểu, nhưng đọng lại là khao khát về tình anh em. Hey Brother cũng là một MV đặc biệt khi Avicii quyết xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi ở phút cuối. Qua cách chuyển cảnh, người xem có thể hiểu anh chính là người em trai khi trưởng thành, đứng dưới bầu trời đầy đom đóm như trong tuổi thơ của mình.

"Nếu bầu trời sụp xuống, chẳng có điều gì trên thế gian mà tôi không dám làm, vì anh" - câu hát là sự khẳng định về tình anh em tương thân vững chãi. Bài hát không trực tiếp nói về Avicii, nhưng người nghe có thể nhìn thấy tâm hồn anh. Hơn nữa, trong MV có cả sự chia lìa vì cái chết, báo hiệu một sự mất mát.

Một trong những câu hát được trích dẫn lại nhiều nhất sau khi Avicii qua đời là điệp khúc bài The Nights. Câu hát nói trực diện về cái chết: "Ông ấy (người cha) nói rằng: Một ngày nào đó con sẽ rời bỏ thế gian, thế nên hãy sống một cuộc đời đáng nhớ".

The Nights - Avicii Bài hát kể lại cuộc trò chuyện của người cha với con trai mình, với lời dặn dò: "Một ngày nào đó con sẽ bỏ lại thế giới sau lưng, nên hãy sống một cuộc đời đáng nhớ".

The Nights là bài hát gói gọn cả suy tư về cái chết lẫn sự sống. Cũng lấy tứ là lời người cha dặn con trai mình, Avicii đưa ra thông điệp: "Khi con già đi, tâm trí con sẽ trôi về những năm tháng tuổi trẻ. Hãy nhớ lời cha nếu như con e sợ... Cha tôi nói, khi tôi còn rất nhỏ, rằng đời tôi sẽ có những đêm không thể nào quên được".

Sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi của mỗi người

Những ca từ giàu cảm xúc như vậy là minh chứng không thể thuyết phục hơn cho cảm hứng sống mà âm nhạc của Avicii mang lại cho người nghe. Khi anh còn sống, và vẫn còn trẻ, những câu hát đó truyền cho hàng triệu người nghe khao khát sống đẹp, sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi của mỗi người.

Avicii có thể tự hào rằng anh đã sống đúng một cuộc đời đáng nhớ như người cha trong bài hát The Nights căn dặn con trai mình. Những ca từ của Avicii có phần lời tuyệt diệu, bởi vì anh là người sáng tạo rất chú trọng ý nghĩa ca từ bên cạnh giai điệu.

Anh từng nói: "Không có lý nào một giai điệu tuyệt vời lại không có được ca từ tuyệt vời". Anh lớn lên ở Thụy Điển, với những bài hát kết hợp được cả hai yếu tố đó, nên với âm nhạc của mình, anh cũng cố gắng đạt đến trình độ đó. Và Avicii đã thành công, với những nhạc phẩm vừa dễ nghe, dễ nghiện, lại đột phá về nghệ thuật và mang tính triết lý cao.

Trên sân khấu lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ) hôm 21/4, DJ Kygo thừa nhận Avicii là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh để bước chân vào con đường âm nhạc.

Kygo không phải là người duy nhất nghĩ vậy.