Ba người đẹp Hollywood cùng vào vai mỹ nhân bị ám sát lúc mang thai

Người thứ hai đóng vai Sharon Tate trên màn ảnh rộng là Hilary Duff, trong phim The Haunting of Sharon Tate. Bộ phim do Daniel Farrands biên kịch, đây cũng là biên kịch các phim kinh dị The Amityville Murders và The Haunting in Connecticut. Vậy nên, nhiều khả năng The Haunting of Sharon Tate cũng sẽ thuộc thể loại phim kinh dị. Duff cũng gọi đây là dự án phim độc lập. Trên IMDB, phim đang ghi ngày phát hành là vào năm 2018 nhưng thông tin này chưa chắc chắn.