Bà Yingluck có thể đã được Anh cấp thị thực 5 năm

Quan chức Thái Lan cho rằng Anh đã cấp thị thực tạm thời cho bà Yingluck trong khi đơn xin tị nạn chính trị của bà đang được London xem xét.

Ông Thanakit Worathanachakul, quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý của Thái Lan, cho rằng bà Yingluck có thể đã được cấp thị thực tạm thời tại Anh trong vòng 5 năm tới, The Nation đưa tin.

Theo quan chức này, giới chức Anh có thể đã cấp thị thực tạm thời cho bà Yingluck vì “lý do nhân đạo”. Luật pháp Anh cho phép những người nộp đơn đủ tiêu chuẩn và được Bộ Nội vụ Anh chấp thuận có thể ở lại nước này trong vòng 5 năm.

Ông Thanakit cho biết sau thời gian 5 năm này, bà Yingluck có thể tìm cách gia hạn ở Anh thêm 5 năm nữa. Ông cho hay cựu Thủ tướng Yingluck nhiều khả năng đã hoặc sẽ sớm xin tị nạn chính trị tại Anh.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters.

Theo luật Anh, phải có bằng chứng và lý do chính đáng để xin tị nạn, ví dụ như lo sợ bị ngược đãi, tấn công hay bị xét xử không công bằng nếu trở về nước. Người nộp đơn cũng có thể xin tị nạn chính trị với những lý do liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc chính trị ngay khi họ đến Anh. Sau đó, họ sẽ được các quan chức Anh phỏng vấn, xem xét các tài liệu và các bằng chứng do người nộp đơn và luật sư của họ cung cấp.

Nếu đơn xin tị nạn chính trị của họ bị từ chối, người nộp đơn cùng vợ hoặc chồng và con nhỏ vẫn được phép ở lại Anh vì lý do nhân đạo trong 5 năm, và có thể được gia hạn 5 năm nữa.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi một loạt hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy bà Yingluck xuất hiện ở các trung tâm thương mại tại London. Giới chức Thái Lan xác nhận những bức ảnh này là thật, không có dấu hiệu cắt ghép. Cảnh sát nước này cũng đã liên hệ với nhà chức trách Anh thông qua Interpol để hỗ trợ xác định tung tích của bà Yingluck.

Bà Yingluck trốn khỏi Thái Lan cách đây 3 tháng để thoát án tù năm năm do cáo buộc thiếu trách nhiệm trong một chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi thời bà làm thủ tướng. Các nguồn tin thân cận cho biết bà đã sang Dubai, sau đó đến London để xin tị nạn chính trị. Đây cũng là 2 nơi mà anh trai bà, ông Thaksin Shinawatra được cho là đang cư trú.

Bà Yingluck có thể đã rời Thái Lan trốn sang Dubai theo một trong những con đường này. Đồ họa: Bangkok Post.