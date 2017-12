Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nguy cơ ngập lụt dịp Tết Dương lịch

Trong những nghỉ dịp Tết Dương, miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh, miền Trung mưa rét và Nam Bộ có triều cường dâng cao.

Bắc Bộ mưa rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 6 độ C

Chiều 29/12, một bộ phận không khí lạnh ở tiếp tục di chuyển xuống, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Từ 30/12, không khí lạnh được tăng cường. Do đó, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm ở đồng bằng Bắc Bộ còn 11-14 độ C, ở các tỉnh vùng núi giảm còn 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C.

Từ đêm nay 29/12, thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-15 độ C.

Nhiệt độ một số địa phương những ngày dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Trà My.

Chiều 30/12, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trung Bộ mưa rải rác

Trong khi đó, Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào đêm và sáng sớm. Trời lạnh, phía bắc trời rét với nền nhiệt khoảng 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất khoảng 25-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía bắc, gió nhe. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ C.

Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ tối và đêm 30/12, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Triều cường ở Nam Bộ dâng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, ngày 30-31/12, khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, mưa rải rác. Những ngày đầu năm, một vài nơi vẫn có mưa, ngày nắng và gió nhẹ.

Sang năm mới, khu vực Nam Bộ trời nắng, phổ biến không mưa. Nhiệt độ ban ngày khoảng 25-28 độ C.

Tuy nhiên, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất vào sáng 29/12 trên trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 1,72 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,79 m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,32 m (trên báo động 1 là 0,02 m).

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp tại Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long. Ảnh: Tùng Tin.

Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 3-4/1/2018. Như vậy, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở