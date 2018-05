Bác sĩ Bệnh viện Bumrungrad giải đáp về ung thư đại trực tràng

Bác sĩ HaritSuwanrusme - chuyên khoa ung thư và huyết học thuộc Bệnh viện Bumrungrad, Thái Lan giải đáp thắc mắc về ung thư đại trực tràng - một trong những bệnh phổ biến hiện nay.

Theo hiệp hội ung thư Mỹ, đại trực tràng là một trong số các bệnh ung thư hàng đầu đối với các trường hợp mới phát hiện gần đây ở cả nam và nữ. Thế nên, việc phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác là rất quan trọng.

- Những triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng là gì thưa bác sĩ?

- Các triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng bao gồm: thay đổi trong các hoạt động ruột (tiêu chảy hoặc táo bón), cảm thấy rằng ruột của bạn không trống rỗng hoàn toàn, thấy máu (hoặc màu đỏ tươi hoặc rất sẫm) trong phân, thấy phân hẹp hơn so với bình thường, thường xuyên thấy đau hoặc co thắt ruột do đầy hơi, hoặc cảm giác đầy bụng hoặc chướng bụng, giảm cân không rõ lý do, cảm thấy mệt mỏi mọi lúc, thấy buồn nôn hoặc nôn.

Bệnh nhân ung thư đại trực tràng có thể được chữa khỏi để trở về với cuộc sống thường ngày.

Thông thường, các triệu chứng này không phải do ung thư. Các vấn đề sức khỏe khác có thể gây ra một số các triệu chứng này. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là ung thư giai đoạn đầu thường không gây đau. Vì vậy, bất cứ ai có những triệu chứng này nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị sớm.

- Xin bác sĩ cho biết những nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng?

- Nguyên nhân của ung thư đại trực tràng thường do các u thịt của niêm mạc ruột già (hay polyp) từ quá phát lành tính, thoái hóa thành ác tính, đặc biệt ở người trên 45 tuổi. Nếu người có polyp sinh trưởng trong một gia đình có nhiều người cùng mắc bệnh polyp, nguy cơ ung thư cao hơn hàng chục lần người bình thường. Polyp dạng nhung mao có nguy cơ ung thư cao nhất.

Chế độ dinh dưỡng không hợp lý, cụ thể là ăn quá nhiều chất béo, chất đạm động vật, ít hoa quả tươi cũng là một nguyên nhân.

Những bệnh viêm nhiễm đại trực tràng lâu ngày như viêm loét đại trực tràng chảy máu; tình trạng loạn khuẩn do dùng nhiều kháng sinh đường ruột cũng thấy có liên quan đến ung thư đại trực tràng.

- Có biện pháp nào làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng không thưa bác sĩ?

- Để giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư đại trực tràng, bạn cần giảm phần calo chất béo từ 40% xuống 25-30%; tăng cường hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn hàng ngày; hạn chế thức ăn muối, lên men, xông khói, sấy khô (cá khô, xì dầu, thịt ám khói...); hạn chế tiêu thụ những gia vị vô bổ có thể gây ung thư như phẩm nhuộm, dầu thơm.

Tránh những chất gây đột biến gen trong thức ăn như thuốc trừ sâu, diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trọng; không lạm dụng rượu, bia và các chất lên men rượu khác; cắt polyp đại trực tràng đặc biệt ở những bệnh nhân có tiền sử gia đình bị ung thư.

- Những phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư đại trực tràng hiện nay là gì?

- Nhìn chung, bệnh ung thư đại tràng có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chuẩn đoán sớm ung thư đại tràng là bước quan trọng để điều trị bệnh hiệu quả. Bệnh nhân cần hợp tác tốt với bác sĩ trong việc thực hiện các xét nghiệm cơ bản nhằm tìm ra được bệnh.

