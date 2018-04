Bác sĩ gắp ra búi chỉ bằng nylon từ trong mũi cô gái

Sau khi làm đẹp, phần sống, đầu mũi lộ màu xanh mất thẩm mỹ khiến Thanh Huyền phải "cầu cứu" bác sĩ.

Cách đây 4 tháng, Thanh Huyền (Hà Giang) nâng mũi bằng phương pháp cấy chỉ tại một spa ở Hà Nội. Sau khi làm đẹp, mũi của cô không đau hay sưng tấy nhưng phần sống và đầu mũi lộ màu xanh kém thẩm mỹ.

Huyền tìm đến BSCKI Hoàng Thanh Tuấn (Hà Nội) để "cầu cứu". Bác sĩ chẩn đoán mũi của cô đã sơ cứng, có dấu hiệu biến dạng, đầu mũi để lâu hơn sẽ viêm nhiễm, hoại tử. Đặc biệt, phần da đầu mũi bệnh nhân rất mỏng, đã thủng theo lỗ chỉ đưa vào.

Trong quá trình xử lý biến chứng, bác sĩ Tuấn phát hiện rất nhiều sợi chỉ bằng nylon được đưa chằng chịt vào mũi bệnh nhân. Đây là loại chỉ dùng để khâu ngoài da, không được phép dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi. Quá trình bác sĩ lấy chỉ ra rất khó khăn vì chỉ nằm sát dưới da, thao tác không khéo sẽ thủng da vùng mũi.

Búi chỉ bằng nylon được gắp ra từ mũi cô gái. Ảnh: BSCC

Sau khi lấy chỉ, bác sĩ phải sắp xếp lại mô mềm bên trong, gỡ được cấu trúc mũi. Tuy nhiên, mũi của Huyền không thể hồi phục 100% như ban đâu. Bệnh nhân cần chờ 3-6 tháng để mũi ổn định, sau đó tiếp tục nâng bằng phương pháp khác nếu có nhu cầu.

Theo chuyên gia thẩm mỹ này, nâng mũi chỉ là phương pháp làm đẹp mới rộ lên trong thời gian ngắn, chưa có nhiều báo cáo khoa học về sự an toàn và hiệu quả. Hơn thế, các phương pháp thẩm mỹ mũi cần do các bác sĩ thực hiện tại cơ sở được cấp phép mới đảm bảo an toàn.

Nâng mũi bằng chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nhiễm trùng, khi biến chứng khó xử lý hậu quả. Các trường hợp này thường do phẫu thuật viên không được cấp phép, các cơ sở thiếu uy tín thực hiện.

Độ bền của phương pháp làm đẹp này cũng không lâu dài, chỉ tác động vào vùng cơ cho nâng cao lên, khi các chất tiêm vào hết tác dụng mũi sẽ bị sụp. Quá trình tiêm tiềm ẩn nhiều hiểm họa vì thực hiện tại các spa nhỏ lẻ và có thể chạm vào mạch máu.

"Nếu quyết định thẩm mỹ nâng mũi, bạn nên chọn các phương pháp an toàn hơn, thực hiện tại các cơ sở uy tín, được cấp phép đầy đủ", bác sĩ Thanh Tuấn cho lời khuyên.

*Tên nhân vật đã được thay đổi