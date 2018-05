Bác sĩ lại bị hành hung khi đang thăm khám

Khi bác sĩ Hà quay trở lại phòng cấp cứu thì bị một nam thanh niên chửi bới, rồi lao vào hành hung. Thanh niên này liên tục dùng tay tát và dùng chân đạp vào mạng sườn bác sĩ Hà.

Ngày 21/5, bác sĩ Nguyễn Tự Tín, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Pleiku, Gia Lai, xác nhận bác sĩ Nguyễn Đăng Hà (25 tuổi, đang công tác tại bệnh viện) vừa bị một nam thanh niên hành hung.

Bệnh viện đa khoa TP Pleiku nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Triệu Thanh

Cũng theo bác sĩ Tín, bệnh viện đã chuyển video trích từ camera giám sát của bệnh viện qua Công an TP Pleiku, đề nghị làm rõ vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 19/5, chị Nguyễn Thị Châu đưa con gái là bé Nguyễn Thị An (4 tuổi, trú tại tổ 6, phường Yên Đổ, TP Pleiku, đã đổi tên nhân vật) đến khám tại Bệnh viện đa khoa TP Pleiku. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm Amidan và được làm thủ tục nằm viện để bác sĩ theo dõi.

Đến 4h cùng ngày, chị Châu tự ý đưa cháu An về. Tuy nhiên, đến khoảng 7h, chị Châu bế cháu An quay lại bệnh viện. Cùng lúc này, bác sĩ Nguyễn Đăng Hà đến nhận ca trực và kiểm tra bệnh nhân trong phòng cấp cứu.

Chị Châu liền yêu cầu bác sĩ Hà khám bệnh cho con mình. Do bệnh viện đang có nhiều bệnh nhân nên bác sĩ Hà giải thích và yêu cầu chờ nhưng chị Châu liền quay ra chửi bới. Sau đó, bác sĩ Hà đi qua phòng khác để khám bệnh.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi bác sĩ Hà quay trở lại phòng cấp cứu thì bị một nam thanh niên chửi bới, rồi lao vào hành hung. Thanh niên này liên tục tát vào mặt và đạp vào mạng sườn bác sĩ Hà.

Chỉ khi người dân chứng kiến xông vào can ngăn, đối tượng trên mới dừng lại và đưa chị Châu cùng cháu An ra về.

Theo Công an TP Pleiku, người hành hung bác sĩ Hà là Ngô Thành Công (31 tuổi, bố của cháu An). Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.