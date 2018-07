'Bad Romance' của Lady Gaga là MV hay nhất thế kỷ 21

Single Ladies (2008) - Beyonce: Bài hát trích từ album I Am… Sasha Fierce của Beyonce, lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân bí mật của cô với rapper Jay Z hồi tháng 4/2008. Ca khúc gây chú ý với cụm từ lặp đi lặp lại "If you like it then you should have put a ring on it" (Tạm dịch: Nếu anh thích thì cứ việc đeo nhẫn vào đi). Single Ladies đã giúp “Queen Bee” thắng giải Ca khúc của năm, Ca khúc R&B xuất sắc và Nữ ca sĩ trình diễn R&B xuất sắc tại giải Grammy. Ngoài ra, ca khúc này còn được cấp chứng nhận đĩa bạch kim bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ với doanh số hơn 5 triệu bản tải kỹ thuật số tính đến tháng 10/2012.