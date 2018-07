Bạn bè chờ các cầu thủ nhí mắc kẹt dạy cách sinh tồn

Bạn cùng lớp của một số cầu thủ nhí mắc kẹt hồi hộp ngóng trông bạn mình trở về để dạy cách sinh tồn trong hang.

Xe cấp cứu đưa các em trong đội bóng về bệnh viện Chiang Rai Nhận các em từ trực thăng, xe cấp cứu đưa các em trong đội bóng lần lượt về bệnh viện Chiang Rai để kiểm tra sức khỏe.

"Họ chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn sau khi ra ngoài", cậu bé 16 tuổi Nanthawat Prangsangwilia quả quyết trả lời phóng viên Independent khi được hỏi về những người bạn cùng lớp đang mắc kẹt trong hang.

Đối với nhiều chàng trai trẻ tuổi ở vùng núi phía bắc Thái Lan, mạo hiểm dấn sâu vào hệ thống hang Tham Luang tăm tối và bí ẩn được xem như một nghi thức của sự trưởng thành.

Hang Tham Luang thuộc tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan có địa hình hiểm trở. Ảnh: AP.

Khám phá hang động là phần quen thuộc trong chương trình huấn luyện của đội bóng thiếu niên Moo Pa (Lợn Hoang). Hành trình mạo hiểm ấy sẽ giúp nâng cao tinh thần đồng đội của các cầu thủ nhí, những người được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong môn thể thao vua sau này.

Không may, 13 thành viên đội bóng đã mắc kẹt trong hang từ hôm 23/6 do mưa lớn. Khi cả thế giới lo lắng, cầu nguyện cho số phận của 12 cậu bé và một huấn luyện viên thì một số bạn bè cùng lớp tin rằng chắc chắn đội bóng sẽ thoát ra ngoài an toàn. Họ gọi những cầu thủ nhí là "người hùng".

Những "người hùng" hang động

"Sau khi trở về nhà, các bạn ấy có thể dạy chúng em về cách sống sót an toàn trong hang động", Nanthawat, hay còn gọi là Gan, hào hứng chia sẻ.

Dù trải qua 10 ngày kẹt trong hang tối, 13 thành viên đội bóng "Lợn Hoang" vẫn sống sót nhờ uống nước chảy xuống từ vách đá vôi và hạn chế vận động để chờ người đến giải cứu.

Gan tuyên bố rằng nhờ vào sự thông thái của các bạn, em sẵn sàng tiến vào trong hang Tham Luang. Bất chấp hành trình nguy hiểm ấy từng suýt lấy đi mạng sống của bạn mình, Gan khăng khăng muốn "tiếp bước" đội bóng "Lợn Hoang" đi khám phá hang động.

13 thành viên đội bóng được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, không phải cậu bé nào cũng bạo dạn như Gan. Wichai Saechao, một người bạn cùng lớp khác, cho biết cậu đã thay đổi quan điểm dựa trên sự kiện gần đây. Chàng trai 17 tuổi là một trong những tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chiến dịch giải cứu.

"Em luôn tự hỏi không biết mình sẽ cảm thấy như thế nào khi tiến vào hang. Em luôn nghĩ nó sẽ rất thú vị", Wichai chia sẻ. "Nhưng bây giờ em thậm chí không muốn nghĩ về điều ấy nữa. Em không muốn gặp tình cảnh tương tự như các bạn".

Lạc quan chờ bạn trở về để đi ăn gà rán

Trước đó, kể cả khi sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu nhất, khi nhóm cứu hộ liên tục thất bại trong việc tiếp cận 13 người mắc kẹt, bạn bè và thầy cô của các cầu thủ nhí vẫn không từ bỏ hy vọng.

Hiệu trưởng trường Mae Sai Prasitsart, nơi 6 trong 12 cậu bé mắc kẹt đang theo học, cho biết thời gian qua là một chuỗi ngày chờ đợi dài, nhưng ông tin các cậu bé sẽ quay trở về an toàn.

"Nhà trường sẽ không bắt các em học quá nhiều", hiệu trưởng Kanet Pongsuwan mừng rỡ trước tin vui một số cậu bé đã được giải cứu. Ông bổ sung rằng các nam sinh mắc kẹt sẽ được kèm thêm và không phải tham gia kỳ thi sắp tới.

Bạn cùng lớp tin tưởng vào sự mạnh mẽ của các cầu thủ nhí. Ảnh: Getty.

Thanakorn Ingsilapakul, 15 tuổi, học sinh trường Mae Sai Prasitsart, cho rằng cậu tự tin các bạn sẽ được đưa ra ngoài thành công "bởi vì các bạn ấy rất mạnh mẽ".

Tilek Jana, bạn của cậu bé bị mắc kẹt Prajak, cho biết mình tha thiết mong chờ bạn trở về nhà. "Hãy về và cùng chơi bóng đá với nhau, mình nhớ cậu", Tilek nói.

Trong khi đó, em Poowadet Khamngern, một thành viên khác của đội bóng, lên kế hoạch sẽ đi ăn cùng các cầu thủ nhí sau khi họ được đưa ra khỏi hang.

"Chúng em sẽ đi ăn gà rán KFC", Poowadet háo hức chờ đợi những người bạn của mình.