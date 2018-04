Bạn biết gì về quyết định phi hạt nhân hóa của Triều Tiên?

Câu 2: Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm nào? 1997

2000

2003 Ngày 10/1/2003, Triều Tiên quyết định chính thức rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân với lý do "tình thế nghiêm trọng mà chủ quyền của dân tộc Triều Tiên và an ninh của Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên bị đe dọa do chính sách thù địch của Mỹ". Triều Tiên tham gia hiệp ước vào năm 1985.