Bạn biết gì về thực trạng biến đổi khí hậu đáng báo động?

Câu 6: Tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2015, 175 nước đã ký thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu. Nội dung của thỏa thuận này là gì? Các nước cam kết bảo vệ đa dạng sinh học.

Các nước nỗ lực giữ mức tăng nhiệt không quá 2 độ C, tiến tới giới hạn ở mức 1,5 độ C.

Các nước thỏa thuận theo đuổi mục tiêu 100% sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nội dung chính của Thỏa thuận Paris là giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C và nỗ lực giới hạn mức tăng ở 1,5 độ C. Nghiên cứu mới đây cho thấy ngưỡng tăng 2 độ C là cực điểm khiến Trái Đất rơi vào trạng thái nhà kính không thể đảo ngược. Hiện mức nhiệt toàn cầu đã tăng 1 độ C. Trung Quốc là nước thải ra nhiều khí nhà kính nhất.