Bạn biết những gì về thế giới smartphone Android?

Smartphone nào dưới đây nằm trong dự án Android One?

Lenovo Z5

Huawei P20 Lite

Nokia 8 Sirocco

Sony Xperia XA1 Plus Nokia 8 Sirocco là chiếc điện thoại cao cấp được HMD Global ra mắt vào tháng 2/2018. Máy nằm trong dự án Android One kết hợp với Google nên luôn nhận được các bản cập nhật phần mềm nhanh chóng.