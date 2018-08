'Bản sao' Hương Tràm bị loại, Thu Phương trắng tay tại Giọng hát Việt

Trong khi Noo Phước Thịnh bảo toàn lực lượng, đưa 3 thí sinh vào top 5 thì Thu Phương đành "ngồi chơi" nhìn các đối thủ chiến đấu trong đêm chung kết.

Top 5 của The Voice 2018 chính thức lộ diện sau đêm bán kết diễn ra tối 26/8. Noo Phước Thịnh bảo toàn quân số, tức 3 trong 5 thí sinh là học trò của nam ca sĩ. Khi Noo Phước Thịnh đang tận hưởng niềm vui thì ngay lúc ấy Thu Phương phải nếm trải cảm giác “thất bại”.

Thu Ngân - bản sao Hương Tràm, cô gái được dự đoán sẽ trở thành quán quân - cuối cùng phải dừng chân, bỏ dở ước mơ chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Noo Phước Thịnh dẫn đầu quân số

Thu Phương “trắng tay” là kết quả không thể ngờ ở thời điểm chương trình chưa lên sóng. Khi ấy, số đông khán giả dự đoán Thu Phương với chuyên môn được đánh giá cao nhất trong dàn giám khảo cùng bề dày kinh nghiệm sẽ trở thành huấn luyện viên (HLV) có thí sinh giành quán quân, hoặc chí ít cũng phải á quân.

Nhưng tình thế sớm lật ngược, Noo Phước Thịnh ngay từ vòng Giấu mặt đã tỏ ra nhỉnh hơn các “đối thủ” khi chiêu mộ được dàn thí sinh mạnh, đạt hiệu ứng truyền thông tốt. Đến nay, giọng ca Mãi mãi bên nhau đã 3 lần bảo toàn quân số, đầu tiên vòng Đối đầu, tiếp đến là tập 14. Điều tương tự tái diễn trong đêm bán kết.

Ba học trò của đội Noo Phước Thịnh đã có đêm thi thành công, nhiều màu sắc. Trần Ngọc Ánh - gương mặt gây chú ý nhất vòng giấu mặt - khi thể hiện Cả một trời thương nhớ của Hồ Ngọc Hà đã tỏa sáng với dấu ấn riêng. Giọng hát nội lực, dâng trào cảm xúc cùng ngoại hình “bắt mắt” của giọng ca trẻ khiến Thu Phương tưởng như đang theo dõi sân khấu của đêm chung kết.

“Nếu nói em là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị chung kết thì chị thấy không có gì sai cả. Em hoàn toàn xứng đáng”, nữ HLV khen ngợi học trò của Noo Phước Thịnh.

Team Noo Phước Thịnh bảo toàn được 3 học trò.



Về Nguyễn Minh Ngọc, cô chọn Bóng mây qua thềm - ca khúc được nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện. Thí sinh biểu diễn với giọng hát tinh tế, mới lạ so với những gì cô đã thể hiện trước đó. Tiết mục vừa kết thúc, Thu Phương đã đứng lên "lạy" Noo Phước Thịnh vì màn dàn dựng độc đáo.

"Chi tiết quá, như vậy mà em làm được thì chị phục em rồi. Đến giờ chị vẫn chưa hoàn hồn", giọng hát Không còn mùa thu nhận xét. Trong khi đó, HLV Tóc Tiên đánh giá cao “nước cờ” của đồng nghiệp.

Với Noo Phước Thịnh, tiết mục, giọng hát của học trò chính là nơi anh truyền tải thông điệp của đội mình. "Mỗi cô gái khi sinh ra đều xinh đẹp, dù có thế nào thì các bạn đều xứng đáng nhận được tình yêu của nam giới chúng tôi. Đó là thông điệp tôi mong muốn Minh Ngọc truyền tải qua giọng hát nội lực", nam ca sĩ cho biết.

Thí sinh cuối cùng Trần Gia Nghi hát bản năng nhưng nhờ đó lại tạo được chất riêng cho ca khúc rock Thăng Hoa. Đây là tiết mục có phong cách khác biệt, cá tính nhất đêm thi.

“Nghi là một trong số ít thí sinh thăng hoa trên sân khấu. Chị cảm giác có một con ‘quái vật’ đang gào thét trong em. Nhắc đến những thí sinh cá tính, thăng hoa nhất thì phải kể đến Gia Nghi”, Tóc Tiên nhận xét.

"Bản sao" Hương Tràm dừng chân

Bị loại không đồng nghĩa Thu Ngân có một tiết mục thất bại trong đêm thi. "Bản sao" Hương Tràm vẫn duy trì phong độ từ những vòng đầu tiên khi thể hiện ca khúc Người kể chuyện giấc mơ do nhạc sĩ Thịnh Nguyễn sáng tác.

Vẫn với chất giọng khàn đặc trưng, nội lực và truyền cảm, Thu Ngân được Tóc Tiên khen ngợi hát như đang kể chuyện. Sự dừng chân quá sớm với hơn 4% phiếu bầu của học trò Thu Phương hẳn là điều đáng tiếc với những khán giả ủng hộ cô.

Thu Ngân thể hiện ca khúc mới được viết riêng cho cô mang tên Người kể chuyện giấc mơ.

Cuối đêm thi, top 4 có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả trường quay bước thẳng vào đêm Chung kết lần lượt là Thái Bình (26,84%), Minh Ngọc (21.29%), Gia Nghi (18.24%) và Dương Quốc Anh (11.75%).

Ngọc Ánh có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả thông qua trang web của chương trình. Cô có cơ hội quay trở lại cuộc thi. Đồng nghĩa, Noo Phước Thịnh tiếp tục dẫn đầu về lượng thí sinh thử thách đêm chung kết diễn ra vào 2/9.

Trong khi 6 thí sinh chọn các ca khúc khoe giọng thì Dương Quốc Anh lại thiên về lối trình diễn. Anh thể hiện mashup Em là bà nội của anh - They said. Âm nhạc, vũ đạo chiếm phần lớn tiết mục khiến giọng hát của học trò Lam Trường tuy ổn định nhưng không quá nổi trội. Do đó, Dương Quốc Anh là thí sinh duy nhất lọt top 5 nhưng vấp phải sự phản đối từ một bộ phận khán giả.

“Tôi nghĩ giọng hát của Thu Ngân đủ để đi vào vòng chung kết chứ không phải Dương Quốc Anh, đừng nói rằng có sự sắp đặt để anh ấy thành quán quân nhé”, “Nói thật team Thu Phương mới mang lại tiết mục đã cái tai khó tính của tôi nhất trong năm nay, tôi không phục”, “Không hiểu sao Dương Quốc Anh lại được vào trong khi 3 người còn lại đều xứng đáng hơn”… khán giả bất bình trước thứ hạng của Quốc Anh và Thu Ngân.