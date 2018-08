Ban tổ chức One Championship đưa giải đấu tới Việt Nam

Năm sau, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia đăng cai sự kiện One Championship nổi tiếng, nơi các võ sĩ hùng mạnh tranh tài.

Thông tin này được ông Chatri Sityodtong, chủ tịch kiêm CEO của ONE Championship, phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 23/8 tại Tokyo (Nhật Bản). Dự kiến vào ngày 6/9/2019, giải One Championship sẽ được tổ chức tại TP.HCM.

Trước đó, ban tổ chức sẽ luân phiên đưa Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Yangon (Myanmar)... làm địa điểm diễn ra các trận đấu nảy lửa.

Năm sau, giải One Championship sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Ảnh: BTC.

Theo ông Chatri Sityodtong, sự kiện One Championship ở Tokyo (Nhật Bản), Việt Nam và Hàn Quốc được xem là cột mốc lịch sử của giải đấu, góp phần hiện thực hóa nhiệm vụ của ONE là đem võ thuật phổ biến rộng khắp châu Á.

Để đánh dấu sự kiện lịch sử này, ban tổ chức hứa hẹn đem tới những màn trình diễn võ thuật đẳng cấp với các tên tuổi đẳng cấp thế giới để thỏa lòng người hâm mộ ở các nước trên.

"Tôi rất vui mừng khi được thông báo về 24/30 sự kiện đầu tiên trong lịch trình bận rộn của năm 2019 của chúng tôi. Ngoài 24 sự kiện đầu tiên được lên kế hoạch cho tất cả các fan hâm mộ thể thao ở châu Á, sẽ có ít nhất 6 sự kiện ONE Warrior Series được tổ chức với mục tiêu tiếp tục thể hiện những màn thể hiện võ thuật tốt nhất, được đem tới bởi những võ sỹ của chúng tôi", ông Chatri Sityodtong nói.

Thời gian qua, các trận đấu thuộc hệ thống One Championship thu hút đông đảo sự chú ý người hâm mộ. Những võ sĩ lừng danh như nhà vô địch thế giới ONE hạng cân nữ Atomweight Angela Lee, nhà vô địch thế giới ONE hạng gà Bibiano Fernandes, nhà vô địch thế giới ONE hạng nặng Brandon Vera... liên tục "làm mưa làm gió" trên các võ đài.

Các trận đấu của những võ sĩ này đều được đón nhận rất tích cực từ người hâm mộ. Và tháng 9 năm sau, những ai yêu thích thể loại thi đấu đối kháng mạnh mẽ này ở TP.HCM sẽ có dịp tận mắt chứng kiến các tên tuổi lớn thượng đài, và họ dĩ nhiên cống hiến cho người xem những trận đấu hấp dẫn nhất.