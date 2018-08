‘Bạn trai cũ tôi là điệp viên’: Tiếng cười lấn át kịch bản

Với sự tỏa sáng của Kate McKinnon, “The Spy Who Dumped Me” là tác phẩm hài hước mang đậm tính giải trí và đặc biệt dành cho những ai không quá coi trọng nội dung kịch bản.

Trailer bộ phim 'Bạn trai cũ tôi là điệp viên' Bộ phim hài - hành động có sự tham gia của Mila Kunis và Kate McKinnon.

Thể loại: Hành động, hài hước

Đạo diễn: Susanna Fogel

Diễn viên chính: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Ivanna Sakhno, Sam Heughan

Zing.vn đánh giá: 6/10

Chuyện phim The Spy Who Dumped Me xoay quanh hai cô bạn thân Audrey (Mila Kunis) và Morgan (Kate McKinnon).

Một ngày nọ, bộ đôi vô tình vướng vào vụ truy sát của tổ chức tội phạm quốc tế sau khi phát hiện ra rằng bạn trai cũ của Audrey - Drew Thayer (Justin Theroux) - là một mật vụ CIA.

Sau khi lắng nghe lời khuyên “không được tin bất kỳ ai”, hai nàng điệp viên “gà mờ” quyết định chu du tới châu Âu để tự mình giải cứu thế giới.

Từ đó, hàng loạt sự kiện bi hài xảy ra khiến Audrey và Morgan suýt mất mạng nếu không có sự trợ giúp của chàng mật vụ điển trai Sebastian (Sam Heughan).

Nội dung đặt nặng yếu tố hài hước

Từ trước tới nay, dòng phim điệp viên hay gắn liền với hình ảnh hào hoa, phong nhã hoặc đậm sức mạnh của đấng mày râu. Trong khi đó, nữ giới thường chỉ đóng vai chính trong những tác phẩm mang nặng tính hài hước như The Heat (2013) hay Spy (2015).

Năm nay, The Spy Who Dumped Me tiếp tục chọn lối đi an toàn đó. Hai nữ diễn viên Mila Kunis và Kate McKinnon chủ yếu đóng vai trò gây cười, còn những cảnh hành động đẹp mắt trong phim vẫn thuộc về các bạn diễn nam của họ.

Ngay từ giây phút đầu tiên, nữ đạo diễn Susanna Fogel không giấu diếm ý định biến The Spy Who Dumped Me thành một bộ phim 18+ với hàng loạt câu thoại khá nhạy cảm.

Từ việc yêu đương cho tới chuyện phòng the hay “chỗ ấy” trở thành chủ đề bàn luận của Audrey và Morgan xuyên suốt tác phẩm. Không những thế, nhiều tình huống trong phim được dàn dựng có phần thô tục, và có thể khiến không ít khán giả phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Ngay từ đầu, bộ phim không giấu việc lấy tiếng cười làm trọng tâm.

Yếu tố hài hước còn đến từ sự ngây ngô của bộ đôi “gà mờ” trong lần đầu tiên bộ đôi trở thành điệp viên. Dù là cướp xe, thủ tiêu điện thoại hay ăn trộm giấy tờ tùy thân, họ đều biến tình huống trở thành “thảm họa” khi gắng áp dụng kiến thức phim ảnh ra ngoài đời thực. Cả hai cứ thế rơi vào tình trạng hoảng loạn với vô số hoàn cảnh tréo ngoe, cười ra nước mắt.

Bộ phim đồng thời “đá xéo” nhiều tác phẩm thuộc dòng điệp viên như Mission: Impossible, Snowden (2016)… thông qua những câu châm chọc hài hước. Thậm chí, hình ảnh Edward Snowden cũng được khai thác hết sức khéo léo trong phim.

Song, cũng vì quá chú trọng vào việc tạo ra tiếng cười, phần kịch bản của tác phẩm dường như bị ngó lơ. Nội dung phim không chứa đựng nhiều tính bất ngờ, và nhiều lúc tỏ ra phi lý.

The Spy Who Dumped Me chứa đựng nhiều tình huống vô lý kiểu "từ trên trời rơi xuống". Bù lại, một số cảnh hành động trong phim rất đẹp mắt.

Tuyến phản diện tỏ ra nhạt nhòa và yếu kém so với sự hoành tráng được giới thiệu ở đầu phim. Trong khi đó, hai nàng điệp viên nghiệp dư cứ thế sống sót qua hàng loạt tình huống chỉ nhờ vào sự may mắn hoặc do “đạo diễn bảo vậy”.

Bù lại, những cảnh hành động máu me giúp tác phẩm gỡ gạc lại đôi chút. The Spy Who Dumped Me chứa đựng nhiều màn rượt đuổi tốc độ cao, gay cấn. Hai tài tử Justin Theroux và Sam Heughan tạo điểm nhấn bằng hàng loạt pha cận chiến đẹp mắt và đậm tính bạo lực.

Cái duyên của Kate McKinnon

Là một bộ phim được xây dựng theo phong cách “bộ đôi cảnh sát” (buddy-cop), The Spy Who Dumped Me chọn hai nhân vật nữ sở hữu tính cách trái ngược điển hình. Họ giống như đôi bạn thân kiểu “trẻ trâu” thời hiện đại: thiếu kỹ năng sống thực tế, ngờ nghệch, dễ tin người, và khó kiểm soát hành động tại nơi công cộng.

Trong đó, Morgan là tuýp phụ nữ nghĩ gì nói đó mà không biết ngại ngùng. Cô nàng chia sẻ mọi chuyện với cha mẹ và thường xuyên đẩy cả hai vào vô vàn rắc rối do thói quen hành động theo bản năng.

Không những thế, nhân vật luôn đề cao yếu tố nữ quyền khi cho rằng phụ nữ cũng có thể làm mọi việc. Oái oăm thay, tất cả chỉ dừng lại ở những câu khẩu hiệu sáo rỗng khi Morgan thường xuyên được nam giới ứng cứu.

Với vẻ mặt lúc nào cũng hớn hở và kinh nghiệm diễn hài thượng hạng, Kate McKinnon hoàn toàn lấn át bạn diễn Mila Kunis.

Là gương mặt nổi tiếng của loạt chương trình Saturday Night Live và từng tham gia Ghostbusters (2016), Kate McKinnon dễ dàng lấy đi tiếng cười từ khán giả bởi gương mặt hớn hở mọi lúc mọi nơi, chiếc miệng tía lia, và biểu cảm phong phú. Cô lấn át hoàn toàn bạn diễn khi trở thành tâm điểm của tác phẩm bởi hàng loạt ý tưởng điên rồ và phần thoại hài hước.

Ngược lại, Mila Kunis dường như vẫn đang loay hoay với sự nghiệp sau thất bại của “bom xịt” Jupiter Ascending (2015). Vai diễn Audrey của cô rất tẻ nhạt khi thường xuyên thiếu quyết đoán, mau bỏ cuộc. Chưa kể, diễn xuất và biểu cảm của nữ diễn viên gốc Đông Âu cũng không thực sự đặc sắc, khiến nhân vật chính của bộ phim càng trở nên nhạt nhòa.

Một điểm nhấn khác từ bộ phim là nữ sát thủ Nadedja do Ivanna Sakhno thủ vai. Vốn là một cựu vận động viên thể dục, cô chuyển sang làm người mẫu và kiêm luôn công việc ám sát.

Mỗi khi xuất hiện, Nadedja luôn toát lên thần thái lạnh lùng của những kiều nữ trên sàn catwalk. Không những thế, nữ sát thủ còn được phát triển chiều sâu nội tâm bằng câu chuyện về những mất mát trong quá khứ.

Nhìn chung, The Spy Who Dumped Me là một bộ phim mang đậm tính giải trí dành cho những ai không quá đặt nặng yếu tố nội dung. Tác phẩm đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Bạn trai cũ tôi là điệp viên.