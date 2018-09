Bạn trai hé lộ vết thương trên mặt do 'Búp bê xứ Hàn' Goo Hara gây ra

Choi Jong Bum khẳng định do Goo Hara có phần mất bình tĩnh khi nghe đề nghị chia tay nên anh gọi điện báo cánh sát để đảm bảo an toàn cho cả hai người. “Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ đánh nhau, càng không thể đánh phụ nữ. Nếu Hara bị bầm tím, đó là do tôi đã cố gắng khiến cô ấy bình tĩnh lại khi cô ấy liên tục đánh và cào tôi” , nhà tạo mẫu tóc trả lời phỏng vấn.