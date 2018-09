Bạn trai lần đầu tiết lộ chuyện tình yêu với Taylor Swift

Nam diễn viên Joe Alwayn lần đầu đề cập đến mối quan hệ tình cảm với giọng ca "Shake it off" trong bài phỏng vấn mới với tạp chí Vogue Anh.

Mới đây, trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue Anh, Joe Alwayn lần đầu chia sẻ về tình yêu với Taylor Swift. Anh tiết lộ bản thân muốn giữ sự riêng tư trong chuyện tình cảm.

"Tôi biết nhiều người muốn biết về chuyện này. Tôi nghĩ chúng tôi đã thành công trong việc giữ cho mối quan hệ này thật riêng tư và nhiều người cũng tò mò về chuyện này, nhưng tôi thật sự chỉ muốn nói về chủ đề công việc", anh nói.

Joe Alwayn và Taylor Swift bị phát hiện hẹn hò vào tháng 5/2017. Tuy nhiên, cả hai đã yêu nhau nhiều tháng trước đó. Nam diễn viên người Anh cũng xuất hiện tại một số show diễn của Taylor trong chuỗi Reputation Stadium Tour nhưng anh thường đứng chung với khán giả để tránh bị chú ý.

Cặp đôi khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Ngoài việc được biết đến là bạn trai của Taylor, Joe để lại ấn tượng trong lĩnh vực phim ảnh. Mới đây, nam diễn viên đến LHP Venice để quảng bá bộ phim The favourite, có sự tham gia của Emma Stone.

Qua các bài phỏng vấn từ trước đến nay, Joe thể hiện quan điểm muốn được chú ý với vai trò diễn viên có thực lực chứ không muốn được nhớ tới với những chuyện đời tư, nhất là khi đang hẹn hò ngôi sao lớn như Taylor Swift.

Trước Alwyn, Swift có mối tình ồn ào với nam diễn viên Tom Hiddleston nhưng kết thúc chóng vánh sau 3 tháng hẹn hò. Đầu năm 2018, có tin hai ngôi sao trẻ dọn về chung sống với nhau, nhưng thực tế thì giọng ca Look what you made me do thuê một căn nhà ở London để ở gần bạn trai.

Theo nguồn tin của Daily Mail, Tay Swift đã gặp gỡ gia đình bạn trai và giữa họ có mối quan hệ tốt đẹp. Thỉnh thoảng, cặp ngôi sao cũng đi chơi cùng các em của Joe.