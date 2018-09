Bằng Kiều: Như Quỳnh đã bị một ê-kíp ‘bào mòn’ để kiếm tiền

Bằng Kiều cho rằng khi về Việt Nam, Như Quỳnh đã chọn sai ê-kíp. Thay vì chọn những người hỗ trợ, giọng ca “Người tình mùa đông” đã hợp tác với một ê-kíp chỉ biết kiếm tiền.

Bằng Kiều đang có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho Đêm tình nhân năm thứ 5 - series đêm nhạc gắn liền với tên tuổi của anh tại Hà Nội. Như bốn lần tổ chức trước, chương trình năm nay, Bằng Kiều cũng chỉ mời các giọng ca hải ngoại làm khách mời, trong đó có Như Quỳnh.

'Tôi đã nói nhưng Như Quỳnh không phản hồi'

- Như Quỳnh đã về Việt Nam từ năm 2017 và gây thất vọng nặng nề trong live show đầu tiên tại Việt Nam. Nhiều người nhận xét giọng hát của Như Quỳnh đã "xuống", anh có lo lắng khi mời nữ đồng nghiệp tham gia live show lần này?

- Tôi cũng tương đối lo. Nhưng về giọng hát, Như Quỳnh hát như thế nào, chắc không cần phải nói nhiều vì sự ghi nhận của khán giả suốt nhiều năm là minh chứng. Như Quỳnh là người có bề dày, và đã khẳng định được mình với khán giả.

Nhưng kể từ khi về Việt Nam, theo tôi, Như Quỳnh đã tham gia những chương trình chưa đủ chất lượng về nhiều thứ. Những ca sĩ ở hải ngoại về Việt Nam vốn đã có nhiều áp lực, Như Quỳnh lại không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ ê-kíp đã chọn nên mới vậy. Nhưng trong đêm nhạc của tôi, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ Như Quỳnh.

- Anh hay danh ca Khánh Ly đều có những đêm nhạc cháy vé khi mới về Việt Nam. Nhưng Như Quỳnh lại không có được điều đó, theo anh là vì sao?

- Yếu tố may mắn, theo tôi, luôn được đặt lên hàng đầu. May mắn kéo theo nhiều thứ. Như Quỳnh đã thiếu may mắn vì cộng tác với một ê-kíp chỉ biết kiếm tiền, không phải là ê-kíp hỗ trợ nghệ sĩ. Ê-kíp đó như đã bào mòn Như Quỳnh ra để kiếm tiền, chỉ làm thương mại đơn thuần. Như Quỳnh thiệt thòi là như vậy.

- Là người có kinh nghiệm về Việt Nam biểu diễn, tại sao anh không tư vấn cho đồng nghiệp một ê-kíp tốt hơn?

- Như Quỳnh hơn tuổi tôi và cũng vào nghề trước cả tôi. Trước khi Như Quỳnh về Việt Nam, tôi cũng có nói chuyện với Như (tên thân mật của Như Quỳnh). Tôi nói Như hãy về với ê-kíp của tôi ở Việt Nam. Nhưng Như không có phản hồi gì cả. Đó là quyết định của mỗi người. Dù là bạn bè, đồng nghiệp, tôi không làm gì hơn được. Nhưng có lẽ giờ Như cũng nhận ra rồi.

- Những năm gần đây, anh thường xuyên về nước biểu diễn, năm nào cũng có từ 1-2 live show riêng. Anh có gì để các đơn vị tổ chức vẫn săn đón dù những giọng ca cùng thời với anh đã chững lại?

- Tôi nghĩ mình may mắn và giữ được phong độ. Nhưng không phải là tôi không có áp lực. Chính tôi cũng luôn lo lắng làm sao để show sau phải luôn hay hơn show trước, mang đến những bất ngờ cho khán giả. Điều này là tôi học được từ cách làm show ở Mỹ.

Tôi cũng tâm niệm, trong nghệ thuật, tính giải trí phải được đặt lên hàng đầu. Khi khán giả đến với mình, khán giả phải cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tôi cũng là người chịu khó làm việc. Trong cuộc sống, tôi là người khá nhàm chán, nhưng trong âm nhạc, tôi biết cách để phục vụ khán giả của mình.

- Anh có sợ gây nhàm chán khi xuất hiện quá nhiều?

- Tôi cũng luôn cố gắng để không nhàm chán. Tôi nghĩ ca sĩ nào cũng vậy thôi. Nhưng ăn thua là ở khán giả, nếu khán giả thấy được sự mới mẻ, thay đổi của ca sĩ, họ sẽ không nhàm chán. Còn khi họ đã nhàm chán, họ sẽ không đón nhận nữa.

'Hương Tràm là ca sĩ nữ trẻ hát hay nhất hiện nay'

- Nhiều người nhận xét giọng hát của anh đã không còn được như xưa?

- Giọng của tôi có khác trước, nhưng tôi thấy mình hát hay hơn xưa. Tất nhiên, trước đây, giọng của tôi phơi phới trong vắt, giờ có tuổi hơn, giọng sẽ khác đi, tôi hoàn toàn không phủ nhận.

Còn hay hơn hay dở hơn là tùy theo ấn tượng của người nghe. Có người đã yêu Bằng Kiều của cuối những năm 1990 sẽ không thích bằng Bằng Kiều của hiện tại, đó cũng là điều bình thường.

- Có ý kiến cho rằng anh sở hữu giọng hát bản năng hiếm có, nhưng vì không học thanh nhạc bài bản nên đã không giữ được giọng. Anh nghĩ sao?

- Tôi là dân nhạc cụ, tốt nghiệp Nhạc viện. Tôi không học bài bản về thanh nhạc, nhưng có học. Tôi dám đảm bảo là kỹ thuật của mình còn tốt hơn nhiều ca sĩ học thanh nhạc bài bản.

Nhưng xét về học thanh nhạc, có lợi thế nhưng cũng có bất lợi. Thanh nhạc có thể làm người hát xử lý tốt hơn về âm nhạc. Nhưng cái cuối cùng, và quan trọng nhất với khán giả vẫn là tình cảm của người hát. Với tôi, tôi thấy lợi thế của mình là nhạc cảm.

- Sau nhiều năm đi hát, anh có phải là một ca sĩ giàu có?

- Tôi thấy mình không giàu bằng các ca sĩ khác, thậm chí rất bình thường. Giàu có đôi khi chỉ là mình muốn cái gì. Như tôi, chỉ muốn uống trà mỗi sáng thay vì sâm. Và tôi đủ điều kiện để uống được loại trà ngon và tốt. Như thế cũng là giàu có, chứ nếu so với sự giàu có của thế gian thì tôi chịu.

Nhưng nếu tôi bảo tôi nghèo thì không ai tin. Thế nên, miễn là cả nước Việt Nam đều không tin là tôi nghèo, như thế là ổn rồi.

- Anh có nghe nhạc của những ca sĩ Việt trẻ hiện nay?

- Có chứ. Tôi thấy các bạn ấy hát rất hay. Nhưng mà để nói về chất riêng thì lại rất ít, tức ít cá tính. Còn ai có cá tính đã có chỗ đứng hết rồi.

Tôi biết nếu nói về sự cạnh tranh, thì thị trường hiện nay khốc liệt hơn nhiều thế hệ tôi ngày trước. Thời của chúng tôi chỉ thiệt thòi vì không có truyền thông nên tất cả mọi thứ đều là hữu xạ tự nhiên hương.

- Giọng ca trẻ nào hiện nay khiến anh ấn tượng nhất?

- Tôi thấy Hương Tràm đang là nữ ca sĩ trẻ hát hay nhất tại Việt Nam, đó là nhận xét chủ quan của tôi. Về nam ca sĩ thì khó, tôi chưa thấy, nhưng có lẽ là Hà Anh Tuấn.