Băng tuyết tháng tư bất ngờ xuất hiện ở Fansipan

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7/4, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 10 độ C, Hà Nội 15 độ C. Ngoài ra, khu vực này và Trung Bộ mưa vừa đến mưa lớn và dông kèm gió giật mạnh.

Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh. Ngày từ trưa và chiều 6/4 nhiệt độ đã giảm 7-9 độ C. Đến 19h, Sa Pa 8 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 11 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 13 độ C, Lạng Sơn 15 độ C, Mẫu Sơn 7 độ C.