Bánh mì cao 1 m ở An Giang vào danh sách món ăn kỳ lạ thế giới

4. Bánh mì khổng lồ (An Giang, Việt Nam): Những chiếc bánh mì có chiều dài cả mét, nặng 2-3 kg được nhiều người ghé mua vì thấy lạ và độc đáo. Bạn có thể mua chiếc bánh khổng lồ này ở dọc đường từ Châu Đốc (An Giang) đến thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên, An Giang), hoặc ở cổng miếu bà Chúa xứ Bàu Mướp (Tịnh Biên, An Giang). Ảnh: Daika.bao.