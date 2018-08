Báo cáo Bộ Chính trị về quân hàm cấp tướng của giám đốc công an tỉnh

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Chính trị chỉ đạo chỉ giám đốc Công an Hà Nội, TP.HCM mới có trần quân hàm cấp tướng nên giờ nếu mở rộng thì phải xin ý kiến.

Sáng 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo.

Về quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng của giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Ủy ban thấy theo mô hình tổ chức bộ máy trước đây, khi sửa đổi Luật Công an nhân dân năm 2014, Bộ Chính trị đã có chỉ đạo tại thông báo số 147 ngày 21/10/2013 và thông báo số 185 ngày 28/10/2014, thì giám đốc công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm đại tá.

Luật Công an nhân dân sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị thì mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thẩm quyền và thực hiện phân cấp mạnh xuống công an cấp tỉnh. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Do đó, dự thảo luật có quy định vị trí cấp tướng đối với giám đốc công an một số địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 là phù hợp.

"Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo luật. Tuy nhiên, nội dung này các đại biểu còn có ý kiến khác nhau, vậy đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Đảng đoàn Quốc hội trình Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến", tướng Việt nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt. Ảnh: Quochoi.vn

Cho ý kiến về nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu một số tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có diện tích rộng, dân số đông, quy mô kinh tế, đối nội, đối ngoại lớn hơn… mà như một tỉnh bé thì liệu có hợp lý, công bằng không.

Ông cũng cho rằng cũng phải xem xét mối quan hệ giữa quân đội và công an. "Nếu đồng ý việc một số tỉnh, thành phố loại 1 giám đốc công an cấp tướng thì chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự cũng phải cấp tướng mới tương quan. Nhưng như thế, dư luận xã hội, nhân dân và cán bộ có tán thành không? Ta cần báo cáo để Bộ Chính trị xem xét", Phó chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Nguyễn Khắc Định phân tích quy định trần quân hàm cấp tướng với giám đốc công an tỉnh như dự thảo luật là hợp lý, nhưng vướng thông báo của Bộ Chính trị.

"Đây cũng là vấn đề phức tạp, nhạy cảm nên cần phải xin ý kiến. Khi Bộ Chính trị có chỉ đạo, việc hoàn thiện dự thảo sẽ dễ hơn. Tôi đề nghị cần có sự chủ động trong công tác tuyên truyền về dự án luật", ông Nguyễn Khắc Định góp ý.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh theo kết luận cũ của Bộ Chính trị chỉ có Giám đốc Công an Hà Nội, TP.HCM được cấp tướng. Giờ mở rộng thêm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí nhưng lại trái với thông báo trước đây của Bộ Chính trị, do đó phải xin ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cần xin ý kiến của Bộ Chính trị về trần quân hàm cấp tướng với giám đốc công an tỉnh. Ảnh: Thắng Quang.

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh Bộ Công an là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 theo tinh thần rất tinh gọn bộ máy.

"Vì vậy, chúng ta phải ủng hộ việc xây dựng Luật Công an nhân dân sửa đổi phù hợp với tổ chức, bộ máy mới. Cần xin ý kiến Bộ Chính trị và phản ảnh cho Bộ Chính trị biết những ý kiến còn khác nhau xung quanh dự án luật này", Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Giải trình ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhất trí việc cần phải sớm xin ý kiến như quan điểm của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông cũng nhấn mạnh việc thông tin, tuyên truyền về nội dung này trong lực lượng công an nhân dân và người dân để có sự đồng thuận.