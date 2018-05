Báo cáo Bộ Công an vụ du khách mặc áo hình ‘đường lưỡi bò’ phi pháp

Nhóm khách Trung Quốc mặc áo khoác để che giấu áo thun in hình "đường lưỡi bò" khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Sáng 15/5, trung tá Nguyễn Xuân Diễm, Phó công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết đã báo cáo Bộ Công an vụ du khách Trung Quốc mặc áo in hình “đường lưỡi bò" để xin ý kiến chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Về nguyên nhân vì sao những du khách này qua được cửa khẩu sân bay, trung tá Diễm thông tin khi làm thủ tục tất cả giấy tờ của nhóm khách đều hợp lệ, nên được giải quyết cho qua.

"Lúc họ làm thủ tục mặc áo khoác bên ngoài, nên không phát hiện, sau đó khi ra sảnh sân bay mới cởi bỏ áo ngoài để lộ áo thun in hình 'đường lưỡi bò'", trung tá Diễm nói.

Đại diện Cảng hàng không sân bay Cam Ranh, cho biết sau vụ việc đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ phận an ninh để theo dõi, xử lý không để xảy ra những trường hợp tương tự đối với du khách khi qua sân bay này.

Đêm 13/5, một đoàn du khách Trung Quốc sau khi xuống sân bay Cam Ranh thì bị phát hiện mặc áo thun in hình “đường lưỡi bò” phi pháp sau lưng. Sau đó cơ quan chức năng sân bay đã yêu cầu những người này cởi bỏ.

Đại diện Công ty TNHH TM&DV Aladin (đơn vị nhận khách), cho biết đã tịch thu hết các áo thun trên, chờ cơ quan chức năng xử lý. Có khoảng 10 người mặc áo thun có in hình “đường lưỡi bò”.

Theo tường trình của những du khách này, số áo trên họ mua trước khi lên máy bay sang Việt Nam du lịch. Bản thân du khách không ý thức được đó là hành vi bị cấm và bản đồ in sau lưng là phi pháp.

Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo phòng lữ hành làm việc với công ty du lịch tiếp nhận đoàn khách Trung Quốc để tìm hiểu sự việc, có biện pháp xử lý tiếp theo.