Bạo loạn trong ngày CLB Bundesliga xuống hạng

Cuộc đua giành vé Champions League năm nay cũng diễn ra khá sôi nổi. Dortmund để thua đối thủ trực tiếp Hoffenheim 1-3 ở lượt trận cuối cùng và tụt xuống vị trí thứ tư. May mắn mỉm cười với Marco Reus cùng đồng đội khi họ vẫn an toàn trong nhóm dự Champions League, Leverkusen cũng có 55 điểm nhưng lại phải ngậm ngùi chơi ở Europa League do thua kém hiệu số (14 so với 17).