Bào Ngư, Kitty và những lựa chọn tốn nhiều nước mắt

Đúng như tính chất của chương trình, “Bố ơi mình đi đâu thế?” luôn chứa đựng các tình huống vui vẻ đan xen các thử thách khó khăn. Tuần trước, ngoài trải nghiệm vui vẻ khi tới thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, ngắm sông Hàn từ vòng xoay Mặt Trời, thưởng thức ẩm thực đường phố, 4 cặp bố con cũng không khỏi ngậm ngùi khi phải chia tay bố Lộc và chị cả Bào Ngư ở cuối hành trình.

Ngay sau khi chiến thắng trò chơi ai ăn nhiều nhất ở Đà Nẵng, bố Lộc và Kitty nhận được phần thưởng là một hũ chè sầu riêng ngọt mát - món chè đặc sản của thành phố ven sông Hàn. Sau khi đã ních một bụng đầy cháo lươn, bún chả cá, đây không còn là phần thưởng mà tiếp tục trở thành thử thách mới đối với họ.

Tập tiếp theo bắt đầu khi 4 cặp bố con lập tức nhận được nhiệm vụ mới thông qua mật thư của chương trình. Nội dung mật thư nêu rõ: mỗi bạn nhỏ phải loại bỏ một bạn chơi mà mình không thích nhất khỏi hành trình.

Các ông bố cũng nhận được mật thư tương tự, với nguyên tắc là không được loại bỏ chính mình. Thử thách này khiến ba Phong vò đầu bứt tai suy nghĩ. Các bạn nhỏ cũng phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng đầy cam go.

Chíp sún luôn là cậu bé khiến khán giả bật cười bởi những suy luận rất “ông cụ non”. Lúc này cậu chàng nghĩ không thể loại bỏ Kitty vì cô bé rất đáng yêu, và “dù sao thì người ta cũng là con gái chứ không phải con trai gì cả”.

Cuối cùng, bố Lộc và chị cả Bào Ngư đã phải dừng cuộc chơi. Với suy nghĩ “Cuộc sống luôn đặt con người vào những lựa chọn khó khăn. Hãy học cách chấp nhận lựa chọn của người khác giống như họ phải chấp nhận lựa chọn của mình”, bố Lộc đã ra sức an ủi Bào Ngư và con gái Kitty.

Tập phát sóng ngày 5/5 được đánh giá là một trong những tập có nhiều ý nghĩa giáo dục và cảm xúc nhất của “Bố ơi mình đi đâu thế?” mùa 4. Khi được tham gia thử thách ăn thi, các bố con được dạy kỹ năng đánh giá đối thủ, đánh giá khả năng của mình để đạt được kết quả tốt nhất trong một giới hạn rủi ro có thể chấp nhận được.

Nói như cách ngộ nghĩnh của Chíp sún, “Tính mạng là quan trọng chứ phần thưởng đâu có ý nghĩa bằng”. Họ cũng được dạy cách biết tự hài lòng sau khi đã cố gắng hết sức qua câu nói hài hước của bố Lộc dành cho Kitty: “Thắng thua không quan trọng, quan trọng là thần thái”.

Trong tình huống phải đứng trước lựa chọn khó khăn, các bạn nhỏ tiếp tục được dạy về nguyên tắc thứ tự ưu tiên. Nếu không thể có thứ tốt nhất, hãy chấp nhận thứ ít tốt hơn. Đây cũng chính là nguyên tắc quản trị cảm xúc, quản trị sự thay đổi mà bất cứ người nào cũng cần phải học để trưởng thành.

Ở phần cuối tập trước, trong khi 3 cặp bố con còn lại lên ôtô đi tiếp cuộc hành trình, bố Lộc và Bào Ngư nhận được mật thư là tấm vé đi tàu hỏa. Họ sẽ đi đâu? Hành trình tiếp theo của 3 cặp bố con còn lại sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong “Bố ơi mình đi đâu thế” tập tiếp theo, phát sóng lúc 12h ngày thứ bảy 12/5 trên VTV3.

Bố ơi mình đi đâu thế? là chương trình truyền hình thực tế của Đài Truyền hình Việt Nam, được phát sóng vào 12h thứ bảy hàng tuần trên VTV3. Chương trình xây dựng trên format Dad! Where are we going? của Hàn Quốc. Trong đó, các ông bố là những nghệ sĩ trong lĩnh vực giải trí sẽ cùng con thực hiện những chuyến du lịch đến nhiều địa danh khác nhau. Xuất hiện lần đầu năm 2014, chương trình đã bước vào mùa thứ 4 và trở thành một trong những gameshow thu hút đông đảo khán giả nhờ tính giáo dục, yếu tố gắn kết gia đình cũng như tính chất đời thường sống động.