Bão số 16: Nam Bộ có thể xuất hiện lốc xoáy nguy hiểm

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân không được chủ quan trước diễn biến bão số 16 suy yếu, khu vực Nam Bộ có kênh rạch lớn, dễ xuất hiện lốc xoáy.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 16 tiếp tục có xu hướng yếu dần, hoàn lưu bão đang gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ. Tại Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7.

Hồi 22h ngày 25/12, vị trí tâm bão ở ngay gần khu vực Côn Đảo. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8 (50-75km/h).

Dù bão số 16 - Tembin đang dần suy yếu, TS Bùi Minh Tăng, nguyên Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực Nam Bộ không được chủ quan, sẽ có thiệt hại lớn nếu không có phương án ứng phó tốt.

TS Bùi Minh Tăng cảnh báo người dân không được chủ quan với bão số 16. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường .

Theo TS Tăng, cấp độ của bão vẫn là tương đối mạnh với khu vực Nam Bộ. "Bão đang tiến đến Côn Đảo nên mối nguy hiểm đối với người dân trên đảo là rất lớn bởi ở Côn Đảo đang có rất nhiều tàu thuyền đang tránh trú bão", ông nhấn mạnh.

Dù bão Tembin suy yếu so với những nhận định ban đầu, TS Tăng cho biết bão khả năng bờ biển vùng Tây Nam Bộ. Do vậy, những nguy hiểm do bão gây ra đối với người dân ở các tỉnh ven biển từ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh… vẫn rất đáng quan tâm vì nhà cửa của đa số người dân nơi đây được xây dựng khá thô sơ.

"Kinh nghiệm đối phó, phòng chống bão của người dân còn rất ít. Vì vậy, mặc dù bão có cường độ yếu, thậm chí chỉ áp thấp nhiệt đới cũng có thể gây nguy hiểm và thiệt hại về người và tài sản đối với người dân khu vực này", vị này khẳng định.

Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu "chạy" bão. Ảnh: Ngọc An.

Hơn nữa, TS Tăng cho rằng khu vực Nam Bộ có diện tích mặt nước, kênh rạch rất lớn. Khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới thường xuất hiện lốc xoáy rất nguy hiểm. Hiện tượng xuất hiện lốc xoáy khi có bão và áp thấp nhiệt đới đã xảy ra nhiều lần ở khu vực này vào các năm: 1997, 2006, 2013… Do vậy, người dân cần không được chủ quan với ảnh hưởng của bão 16 và hoàn lưu bão.

Với các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu…, TS Tăng dự báo khu vực này cũng có thể có gió giật đến cấp 8, kèm mưa to đến rất to.

Vì vậy, chính quyền, người dân ở các khu vực này vẫn cần đề phòng với gió mạnh và mưa lớn sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay trong đêm nay (25/12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8. Trên đất liền các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau có gió giật cấp 6-7, các khu vực khác trên đất liền Nam Bộ có gió giật cấp 6, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận do kết hợp với không khí lạnh nên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6-7,; sóng biển cao từ 3-5 m.