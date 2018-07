Bão số 3 xuất hiện trên Biển Đông, hướng vào miền Trung

Sau khi đi vào phía bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 3 trong năm 2018, tên quốc tế là Sơn Tinh.

Trong bản tin phát lúc 9h sáng 17/7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sau khi đi vào phía bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 3 trong năm 2018, tên quốc tế là Sơn Tinh.

Vị trí tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 250 km về phía tây hơi chếch bắc. Lúc này, bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 3. Ảnh: NCHMF.

Ngày và đêm nay, bão Sơn Tinh di chuyển nhanh với vận tốc 35 km/h. Sáng 18/7, tâm bão ở phía tây bắc đảo Hải Nam, cách bờ biển các Hải Phòng đến Hà Tĩnh khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão.

Ảnh hưởng của bão, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) mưa dông mạnh; gió bão mạnh dần lên cấp 8. Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 18/7 gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, sóng biển cao 4-6 m.

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão khi ở phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Ảnh: NCHMF.

Trong khoảng ngày 19-20/7, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa lớn, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực nam vịnh Bắc Bộ, khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đêm qua tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm. Nhiều nơi trên 100 mm như Sầm Sơn (Thanh Hóa) 118 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 105 mm, Đô Lương (Nghệ An) 108 mm, Vinh (Nghệ An) 136 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 110 mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 159 mm…

Ngày và đêm 17/7, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to.

Sau đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to trở lại. Vùng mưa to có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía bắc và Tây Bắc Bộ trong ngày 19-20/7.

Ở Hà Nội, hôm nay có mưa rào. Từ 18-19/7, khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa vừa đến mưa to kèm dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nghệ An - Hà Tĩnh mưa to, gió mạnh Sáng sớm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển các tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ở cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm. Trong ngày, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây nam, vận tốc 5 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Chiều 18/7, tâm vùng áp thấp ở trên bờ biển các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng và trưa 17/7, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m.

Làm gì trước khi bão đến? Bạn nên gia cố nhà cửa, xem lại dự trữ nước, lương thực để chuẩn bị bão đến.