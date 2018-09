Bão số 6 - Mangkhut tan trên đất liền Trung Quốc

Đổ bộ vào phía nam Trung Quốc, bão số 6 - Mangkhut suy yếu dần trong ngày 17/9. Hoàn lưu bão sẽ còn gây mưa cho vùng núi phía Bắc.

Sáng 17/9, sau khi đi vào phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 6 - Mangkhut đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h ngày 17/9, tâm áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ khoảng 230 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp còn cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đêm 17/9, trung tâm vùng áp thấp trên đất liền phía đông tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bão số 6 - Mangkhut đi sâu và tan trên đất liền Trung Quốc. Ảnh: NCHMF.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trong ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/đợt). Riêng các tỉnh Việt Bắc mưa to đến rất to (100-150 mm/đợt). Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

Sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió 160 km/h, bão Mangkhut khiến hơn 100.000 người phải di tản đến nơi an toàn. Tính đến sáng 17/9, cơn bão cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 người dân của quốc gia này.

Hãng tin AP dẫn thông báo từ cơ quan Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết ít nhất 64 người đã thiệt mạng vì lở đất hoặc vì lũ lụt ảnh hưởng bởi bão Mangkhut..

Gió mạnh thổi sập cả giàn giáo một công trình xây dựng ở Hong Kong. Nhiều tuyến đường đến sáng 17/9 vẫn còn tê liệt. Ảnh: AFP.



Trả lời báo chí, ông Francis Tolentino, cố vấn cấp cao của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ước tính hơn 5,7 triệu người trực tiếp chịu ảnh hưởng của cơn bão, đồng thời cho rằng việc hỗ trợ lương thực và các nhu yếu phẩm cho những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất sẽ là một thử thách lớn.

Bloomberg ước tính Philippines sẽ chịu thiệt hại khoảng 5-6% GDP. Ông Chuck Watson, chuyên gia về thảm họa tại Viện nghiên cứu Enki, Mỹ, cho rằng Trung Quốc và Hong Kong có thể tiêu tốn đến 50 tỷ USD vì bão Mangkhut.