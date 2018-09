Báo Tây điểm danh những hàng bánh mì hút khách ở Hội An

Bánh mì Sài Gòn: Sinh ra tại TP.HCM, chủ nhân quán Bánh mì Sài Gòn ở phố cổ Hội An là bà Tạ Thị Nghĩa. Bà chuyển tới vùng đất xinh đẹp này cách đây 20 năm. Bánh mì của quán khá khác so với bánh thường thấy ở Hội An với thịt xá xíu được thay bằng thịt ba chỉ nhiều mỡ và thêm thật nhiều ớt xanh. Mayonaise của quán được cho thêm sữa chua, tạo vị chua dịu.