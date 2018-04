Đâu đó xuất hiện những sự hào hứng khi Ousmane Dembele cập bến Barca. Sau tất cả, bom tấn 145 triệu euro vẫn không chiếm được niềm tin từ người dẫn dắt đội bóng.

HLV Ernesto Valverde mượn lý do muốn đảm bảo cho Barca có thế trận an toàn nên không sử dụng chân sút 20 tuổi ở trận tứ kết lượt đi thắng AS Roma 4-1 trên sân Nou Camp. Nhưng khi đại diện xứ Catalan tái đấu đối thủ tại Italy và Dembele vẫn dự bị thì đây không còn ngẫu nhiên nữa.

Barca đang ném tiền qua cửa sổ với Dembele hoặc anh không mang đến sự tin tưởng. Một giải thích khác, đội bóng xứ Catalan bảo thủ với cách nhìn nhận trận đấu và ông Valverde quá nhát gan. Ngay cả khi đặt chân lên thành Rome với hành trang là tỷ số 4-1, điều đó vẫn không làm HLV Barca hết lo sợ.

Có quá ít lần Dembele được Barca sử dụng mùa này.

Ở thời điểm đội bóng xứ Catalan bán Neymar cho PSG, họ rất kỳ vọng Dembele thỏa lấp được khoảng trống ngôi sao người Brazil để lại. Cuối cùng, cựu sao Dortmund chơi vỏn vẹn 5 phút trong ngày AS Roma vùi dập đội nhà 3-0, biến Barca thành trò khôi hài cho truyền thông châm chọc.

Bom tấn 145 triệu euro của Barca đang bị phung phí từ khi cập bến sân Nou Camp. Dembele không phải cầu thủ hạng xoàng và đội chủ sân Nou Camp đã nhìn thấy điều gì đó nơi cầu thủ trẻ này. Con số 12 pha lập công tại Pháp và 10 bàn trong màu áo Dortmund chỉ dấu chân sút người Pháp đang sở hữu tương lai xán lạn.

Vậy mà ở Barca, Dembele dường như phải nhận sự hoài nghi rất lớn. Tới nay, anh mới ghi 1 bàn và có 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Vận rủi cũng theo chân Dembele từ đầu mùa khi dính chấn thương dài hạn. Điều đó khiến giá trị bản thân bị giảm sút, đồng thời mất dần sự tin tưởng nơi người thầy.

Năm đầu tiên của Dembele với Barca rất đáng quên.

Trong những cuộc họp báo, HLV Valverde thường "đá" trường hợp của tiền đạo trẻ này sang hướng khác, hoặc từ chối trả lời. Ông luôn miệng cho rằng Dembele được mang về Nou Camp để phục vụ cho tương lai, không phải hiện tại. Câu chữ đó trở thành bức bình phong che đậy một sự thật.

Dembele không có chỗ ở Barca và năm đầu tiên thi đấu tại La Liga đang trở thành điểm nhấn đáng quên nhất trong sự nghiệp. Nói như ông Valverde, cựu sao Dortmund được dành để phục vụ tương lai, nhưng ngày mai ra sao nếu anh không được sử dụng thường xuyên và phải ngồi dự bị liên tục?

Những trận đấu như chiến trường và cầu thủ là người lính. Càng được chinh chiến nhiều, bản lĩnh và kinh nghiệm của họ lại được mài giũa nhiều hơn. Dembele đã có bàn đạp vững chắc là tài năng được khẳng định ở giải Pháp và Đức, vì vậy những gì anh cần không đâu khác ngoài niềm tin nơi HLV.

Trong trận thua AS Roma 0-3, Dembele chỉ vào sân trong 5 phút cuối.

Éo le thay, điều đó đang trở nên xa xỉ và có thể tệ hơn sắp tới. Năm sau, Barca có trọn vẹn đội hình với Philippe Coutinho được phép chơi bóng ở Champions League. Cây đinh ba lợi hại gồm Luis Suarez, Leo Messi và Coutinho sẽ xuất hiện trở lại. Như vậy, Dembele có thể phải dự bị.

Bản thân mũi nhọn 20 tuổi không muốn điều đó và những người hâm mộ Barca cũng vậy. Để cầu thủ trẻ này ngồi ngoài đồng nghĩa bản hợp đồng 145 triệu euro như con búp bê được trưng trong tủ kính. Đó là sự lãng phí với Barca và chôn vùi tài năng tiền đạo người Pháp.