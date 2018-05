Bắt 10 nghi can trong vụ hỗn chiến 3 người tử vong

Khánh được cho đã cầm đầu nhóm thanh niên khoảng 10 người, gây ra vụ hỗn chiến làm 3 nạn nhân tử vong.

Chiều 19/5, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 10 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến làm 3 người tử vong tại xã Phú Lợi.

Trần Minh Khánh (18 tuổi) cùng 9 nghi can khác ngụ tại Đồng Tháp bị bắt để điều tra về hành vi Giết người. Khánh bị cáo buộc đã cầm đầu nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến khiến Lê Thành Hiệp (26 tuổi), Lê Tấn Tài (17 tuổi) và Huỳnh An Tiên (17 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình) tử vong vào khuya hôm qua (18/5).

Trần Minh Khánh, nghi can cầm đầu nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến. Ảnh: C.A.

Nhóm của Khánh khai có mâu thuẫn với nhóm của nạn nhân nên gây ra vụ hỗn chiến. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thanh Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét các nghi can liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc và biểu dương tinh thần tích cực điều tra của các lực lượng phá án.