Bắt 2 nghi can giết người trói xác tại Đà Nẵng

Tối 21/6, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ là Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, trú đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Văn Thị Thanh Nga (45 tuổi, ngụ phường An Hải Tây).

Dũng và Oanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.L.

Theo thông tin ban đầu, Oanh có vay bà Nga số tiền 200 triệu đồng. Khoảng 8h sáng 20/6, bà Nga đến căn hộ của Dũng đòi tiền thì bị người này dùng dây xiết cổ, rồi đưa xác vào phòng ngủ.

Sau đó, Dũng đem xe máy của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng. Dũng lấy trong túi xách của bà Nga số tiền hơn 4 triệu đồng, đưa vợ và con thuê nhà nghỉ.

Đến 10h30 cùng ngày, Dũng về nhà lấy dây thép cột tay chân nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp. Khoảng 1h sáng 21/6, sau khi đi xem bóng đá về, nghi can đưa thi thể nạn nhân đến cầu Mân Quang (quận Sơn Trà) đẩy xác xuống vịnh.

Chân cầu Mân Quang nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: G.H.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân và rà soát hàng chục người có nghi vấn. Qua truy xét, công an xác định vợ chồng Dũng là nghi can trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng khai nhận một mình giết và phi tang xác với mục đích khỏi trả nợ cho nạn nhân. Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Trước đó Zing.vn đưa tin, khoảng 4h30 sáng 21/6, người nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang (phường Thọ Quang) phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước, trong tư thế tay chân bị trói chặt, mặt bị bịt bằng túi nylon màu đen.